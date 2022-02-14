Будут судить аферистку из Ставрополя, обманувшую жителя РТ на продаже бумаги через Сеть

В Верхнеуслонский районный суд Татарстана направлено дело в отношении 40-летней жительницы Ставропольского края. Женщину обвиняют в мошенничестве, совершенном в крупном размере. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как полагает следствие, с августа по октябрь прошлого года женщина разместила в интернете объявление о продаже офисной бумаги по выгодной цене. На рекламу откликнулись пять человек, в том числе житель Верхнеуслонского района. Однако, получив деньги, продавец пропадала.

Ущерб от действий аферистки составил 280 тыс. рублей.

Свою вину женщина полностью признала и возместила ущерб в размере 30 тыс. рублей. На время следствия подозреваемую поместили под стражу.