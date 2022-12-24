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Происшествия
24 декабря 2022  10:01
Павел Климчак

Будут судить афериста, укравшего у казанцев 1,8 млн рублей предоплаты за монтаж лестниц

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По версии следствия, с февраля 2020 по июль 2021 года 31-летний казанец размещал в интернете объявления об оказании услуг по изготовлению и монтажу лестниц. Однако услуги мужчина заведомо не собирался предоставлять.

У своих «клиентов» он забирал предоплату и затем перестал выходить на связь. От рук афериста пострадали 16 жителей Татарстана, общая сумма ущерба составила более 1,8 миллиона рублей.

На него возбудили уголовное дело за мошенничество. Свою вину он не признал, мужчину поместили под домашний арест. Уголовное дело направили в Вахитовский районный суд Казани, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#Мошенничество
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