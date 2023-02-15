«Будут покемоны и НЛО»: Захарова ответила на сообщения властей США о внеземных объектах

Сообщения американских властей о внеземном происхождении летающих над страной объектов связаны с предстоящими в 2024 году выборами Президента США, убеждена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, переход в такое инфополе связан с тем, что власти США исчерпали тему России и «довели ее до абсурда».

«В Соединенных Штатах скоро выборы. Будут и покемоны, будут и НЛО. Потому что, мне кажется, на теме России уже просто невозможно куда-либо выехать и приехать, потому что они ее исчерпали полностью. Они довели тему России до полного абсурда внутри своего информационно-политического поля», – заявила дипломат (цитата по РИА Новости).

По ее мнению, ввиду предстоящих выборов политикам нужно «чем-то удивлять и завораживать публику», чтобы отвлечь ее внимание.

Напомним, «Татар-информ» ранее сообщал, что глава североамериканского командования ПВО (NORAD) генерал Глен ван Херк не исключил внеземное происхождение сбитых над США объектов. После китайского аэростата, в воздушном пространстве страны были обнаружены и позднее сбиты порядка трех-четырех объектов, последний американские военные уничтожили 13 февраля.