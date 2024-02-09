«Будут дискредитировать ВС РФ»: зачем ЦИПсО создал фейковые сайты городских военкоматов

Чем ближе к главным выборам страны, тем активнее ведут себя сотрудники ЦИПсО

Фото: соцсети

«Одновременно появилось несколько десятков сайтов, зарегистрированных с украинского IP-адреса»

Чем ближе к главным выборам страны, тем активнее ведут себя сотрудники ЦИПсО. На уходящей неделе по Telegram-каналам прокатилась волна постов-предупреждений – по данным близких к каналам хакеров, с неделю назад на просторах интернета было создано порядка семидесяти сайтов якобы военкоматов крупных городов. В адресной строке сначала идет слово «военкомат», а после название города.

По словам экспертов по кибербезопасности, с первого взгляда стало понятно, кто «автор и идейный вдохновитель» этого интернет-проекта.

«Наши друзья – добрые хакеры подсказывают, что все сайты были зарегистрированы с украинского IP-адреса. Выглядят они однотипно: заставка, несколько статеек на тему призыва, а также номера “для консультаций по правовым вопросам”, и на этом все. Наполнение страниц текстом, возможно, осуществлялось с помощью нейросети, иначе трудно объяснить, откуда берутся статьи в духе “физические тренировки помогают контролировать вес ребенка”, сопровождающиеся фотками брутальных военных», – рассказывают авторы околовоенного Telegram-канала.

С неделю назад на просторах интернета было создано порядка семидесяти сайтов якобы военкоматов крупных городов

В качестве обратной связи на этих сайтах используется крайне вежливый бот-консультант, который любыми способами пытается узнать у вас номер телефона. Правда, получив его, не перезванивает.

«Жене сообщили, что муж погиб, она поехала забирать его из морга, а на полпути он сам ей позвонил»

На вопрос «Татар-информа» в Военном комиссариате Татарстана ответили, что их сайт работает в штатном режиме. Его адрес vk.tatarstan.ru. Никаких других страниц в интернете у военкомата нет и создание их не планируется.

«Это официальный сайт – с ним проблем нет. В разделе “Структура Военного комиссариата” указаны почтовые адреса, телефоны и электронная почта военных комиссариатов муниципальных районов. В разделе “Горячая линия” представлены телефоны горячих линий для обращения граждан по направлениям призыва на военную службу, частичной мобилизации и СВО. В разделе “Обращения граждан” можно направить электронное обращение в Военкомат РТ или выбрать военный комиссариат района. Ответ на обращение будет предоставлен в рамках ФЗ-59», – рассказали агентству в Военкомате РТ.

По словам представителя Республиканского Военного комиссариата, к ним нередко поступают жалобы от родственников участников СВО на звонки с неизвестных номеров.

«Приходила к нам женщина и рассказала такую историю. Она состояла в группе мобилизованных в мессенджере. В какой-то период у нее не было связи с мужем, потом ей пришла информация якобы от сослуживцев, что муж погиб. Ей сообщили, что нужно срочно приехать в Ростов-на-Дону и забрать тело мужа из морга. Женщина нанимает “ГАЗель”, едет в Ростов-на-Дону, и на полпути ей звонит муж, спрашивает, почему он не может до нее дозвониться. Оказалось, что он просто был не на связи какое-то время», – рассказали в Военкомате РТ.

В Республиканский Военный комиссариат нередко поступают жалобы от родственников участников СВО на звонки с неизвестных номеров Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Когда сотрудники военкомата начинают разбираться в каждой отдельной ситуации, выясняется, что родные бойцов, как правило, состоят в различных группах в соцсетях и в сообществах мессенджеров, где тем или иным образом разглашают свои персональные данные, а также данные самих бойцов.

«Будьте внимательны и осторожны. Очень часто в этих группах распространяются фейковые новости», – подытожили военные.

«Домен наподобие тех, которые указаны в постах, можно сегодня в Сети купить за пару кликов»

«При желании такие сайты можно стругать сотнями, учитывая навыки нынешних IT-специалистов. Их может генерировать как нейросеть, так и скрипт из шаблона, наполняя каждый сайт. Даже зарегистрировать их совсем нетрудно. Учитывая, что домен наподобие тех, которые указаны в постах, можно купить за пару кликов, то просто нужна энная сумма денег на большое количество таких доменов», – рассказал «Татар-информу» специалист в области информационной безопасности Артур Камалов.

План врага заключается в том, чтобы с помощью интернет-ресурсов дезинформировать население – проще говоря, распространять фейки Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Пока все указывает на то, что цели, например, украсть деньги при создании этих сайтов не было. По мнению экспертов, хитрый план врага заключается в том, чтобы с помощью этих интернет-ресурсов дезинформировать население – проще говоря, распространять фейки. Как вариант – запускать на таких сайтах информацию, дискредитирующую Вооруженные Силы РФ, чтобы позже сослаться на нее в украинских СМИ как на якобы достоверные сведения, предоставляемые российскими военкоматами.

«Татар-информ» ранее рассказывал о случае, когда ЦИПсО распространял ложную информацию о разгроме батальона «Алга».

«Фейки деструктивно влияют на психоэмоциональное состояние человека»

Подобные выпады противника направлены на подрыв репутации Вооруженных Сил РФ и на то, чтобы устроить беспорядки в обществе. Наша задача сегодня – устоять и защитить свою страну, в том числе ее честное имя.

«Обычно фейки вызывают эмоциональный отклик или сомнение в услышанной информации. Так как сейчас довольно большой объем информации, то она невольно вызывает внутренний диалог, вопросы. Нужно критично относиться к любой информации, искать подтверждение или опровержение. Так же как, например, когда вы переходите дорогу на зеленый, надо сначала оглядеться по сторонам, нет ли опасности», – рассказала «Татар-информу» полковник МВД по РТ в отставке, клинический психолог Ирэн Боброва.

Ирэн Боброва: «Нужно критично относиться к любой информации, искать подтверждение или опровержение» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

По словам психолога, фейки могут не просто обмануть и причинить информационный вред, иногда они могут в буквальном смысле слова повлиять на самочувствие человека.

«В зависимости от психоэмоционального состояния человека, в случае стресса, повышенной тревожности, апатии навык критического мышления притупляется. В такие моменты фейки могут усугублять психологические травмы. Таким образом, фейки, вызывающие негативные эмоции, деструктивно влияют на психоэмоциональное состояние человека», – объясняет Ирэн Боброва.

Психологи советуют не доверяться прочитанному или услышанному сразу и безоговорочно, всегда во всем стоит сомневаться и перепроверять.

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На данный момент ссылки на новосозданные сайты якобы военкоматов уже не работают. Но расслабляться не стоит – смеем предположить, что сотрудники ЦИПсО придумают что-нибудь еще. Ждем, будем внимательны и осторожны!