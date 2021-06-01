«Будущий Президент, садись сюда»: Минниханов показал школьникам свою резиденцию

Проект «Культурный дневник школьника» реализуется в Татарстане с 2014 года под патронажем Рустама Минниханова. Он помогает детям обмениваться впечатлениями о посещении музеев, театров, библиотек.

Президент РТ принял школьников в зале приема официальных делегаций, где обычно проводятся переговоры с представителями других государств и регионов России. В беседе со школьниками Минниханов сообщил, что главная задача власти – сделать республику комфортной для проживания.

«Для чего мы работаем? Чтобы наша республика была красивая, безопасная, экологически чистая. Чтобы, когда вы выросли, у вас не было желания уехать из Татарстана», – подчеркнул Минниханов.

Руководитель республики Минниханов провел для детей экскурсию по своей резиденции. Гости заглянули в рабочий кабинет Президента Татарстана, посмотрели, что находится на рабочем столе главы республики, и изучили многочисленные фотографии, которые стоят на полках.

Дети также поинтересовались, кем хотел быть Рустам Минниханов в детстве. «Я очень любил технику, машины, механизмы. Занимался немножко фотографией», – рассказал Президент РТ. Один из школьников спросил Президента, хотел бы он отправиться на машине времени в эпоху драконов и рыцарей. «Нет, я драконов немножко боюсь», – признался Минниханов.

Напоследок дети вручили Рустаму Минниханову подарок – книгу-альбом с пожеланиями и отзывами участников проекта «Культурный дневник школьника».

«Культурный дневник школьника» представляет собой красочный альбом-путеводитель с рассказами о достопримечательностях Татарстана, музеях, библиотеках и театрах. В этом году в проекте приняли участие более 200 тыс. детей. В течение учебного года школьники оформляли страницы дневника, выполняли предложенные задания и заодно делали записи о посещениях музеев, театров, библиотек и других учреждений культуры.

Фото: пресс-служба Президента РТ