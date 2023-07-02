Будущий посол Германии в Москве рассказал о центральном конфликте XXI века

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Основное противостояние в этом столетии развернется между Соединенными Штатами и Китаем, и странам Европы необходимо сплотиться для поддержки своего «демократического партнера». Об этом заявил будущий посол Германии в России Александр Граф Ламбсдорф в интервью немецкой газете Die Welt.

«Нам, немцам, должно быть понятно, что мы в глобальном контексте не являемся мелким игроком, но и не являемся сверхдержавой. Центральный конфликт XXI века будет разворачиваться между США и Китаем. Здесь мы обязаны знать, на какой стороне находимся», — подчеркнул дипломат.

По оценке Ламсдорфа, в ряде отраслей экономики ФРГ «отчасти слишком зависит» от КНР, что дает китайской стороне возможности для шантажа. В качестве примера он напомнил о ситуации с нехваткой медицинских масок и лекарств в начале пандемии коронавируса Covid-19. Кроме того, зависимость связана с закупками сырья и сбытом готовых товаров.

Дипломат объяснил, что немецкие компании не должны уходить с китайского рынка, однако им стоит понимать: в случае масштабного американо-китайского конфликта они могут потерять его не по своей воле. Такое развитие событий будет угрожать самому существованию этих фирм, уточнил он.

Александр Граф Ламбсдорф, ранее бывший заместителем главы фракции Свободной демократической партии в Бундестаге, происходит из остзейского немецкого рода. Его предки с XVIII до начала XX века служили Российской империи. К этой семье принадлежал министр иностранных дел России в 1900–1906 годах граф Владимир Ламздорф. Александр Ламбсдорф уже получил агреман и в ближайшее время сможет приступить к исполнению обязанностей посла ФРГ в Москве.