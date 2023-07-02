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Будущий посол Германии в Москве рассказал о центральном конфликте XXI века
Основное противостояние в этом столетии развернется между Соединенными Штатами и Китаем, и странам Европы необходимо сплотиться для поддержки своего «демократического партнера». Об этом заявил будущий посол Германии в России Александр Граф Ламбсдорф в интервью немецкой газете Die Welt.
«Нам, немцам, должно быть понятно, что мы в глобальном контексте не являемся мелким игроком, но и не являемся сверхдержавой. Центральный конфликт XXI века будет разворачиваться между США и Китаем. Здесь мы обязаны знать, на какой стороне находимся», — подчеркнул дипломат.
По оценке Ламсдорфа, в ряде отраслей экономики ФРГ «отчасти слишком зависит» от КНР, что дает китайской стороне возможности для шантажа. В качестве примера он напомнил о ситуации с нехваткой медицинских масок и лекарств в начале пандемии коронавируса Covid-19. Кроме того, зависимость связана с закупками сырья и сбытом готовых товаров.
Дипломат объяснил, что немецкие компании не должны уходить с китайского рынка, однако им стоит понимать: в случае масштабного американо-китайского конфликта они могут потерять его не по своей воле. Такое развитие событий будет угрожать самому существованию этих фирм, уточнил он.
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