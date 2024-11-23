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Будущий глава Евросовета заявил, что Трамп не заинтересован в создании проблем для Европы
Дональд Трамп, став президентов Соединенных Штатов, не будет создавать проблемы для Европы. Так считает новый глава Евросовета, экс-премьер-министр Португалии Антониу Кошта (вступит в должность 1 декабря), чьи слова приводит РБК.
Кошту напомнил, что ранее Трамп обещал ввести пошлины в 20% на импорт и планировал заставить европейских союзников нарастить инвестиции в оборону. В связи с этим, Штаты не заинтересованы в создании проблем для Европы, иначе европейцы не смогут платить за оборону, подчеркнул он.
Также Трамп не собирается бороться с немецкой автопромышленностью, полагает спикер. Он напомнил, что до этого будущий президент Штатов говорил, что не намерен вовлекать США в новые войны. В связи с этим, Трамп вряд ли будет устраивать торговую войну с Европой, заключил Кошту.
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