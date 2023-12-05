Будущие врачи определяются с профилем, практикуясь в Челнах и Альметьевске

В медучреждениях Челнов и Альметьевска продолжают на практике готовить юных врачей, сообщает пресс-служба КГМУ.

В рамках программы практического обучения на базе медицинских организаций, студенты шестого курса уже пятый год подряд учатся на будущих рабочих местах. Флагманский для Казанского ГМУ проект осуществляется при поддержке Министерства здравоохранения Республики Татарстан и в рамках Программы развития вуза до 2030 года.

Главная цель проекта заключается в обеспечении малых городов и районных центров квалифицированными медицинскими специалистами. Это достигается близким к реальной работе студенческим обучением и выполнением функциональных обязанностей во время клинических ротаций. За пять лет более 50% студентов и ординаторов Казанского ГМУ, проходивших практику, решили связать свою будущую карьеру с организациями, где они получали опыт.

Фото: © пресс-служба КГМУ

С сентября текущего года студенты шестого курса лечебного факультета Казанского ГМУ осваивают практическую подготовку в медицинских учреждениях Набережных Челнов и Альметьевска. Они завершают цикл по онкологии в конце декабря. Образовательные семинары в рамках программы проводились на базе Набережночелнинского филиала Республиканского клинического онкологического диспансера.

Студенты принимают активное участие в врачебных консилиумах, обсуждают сложные клинические случаи и углубляются в диагностический поиск. После завершения цикла студенты выразили благодарность своим наставникам и признали ценными полученные знания и опыт. Проект предоставляет студентам возможность пробовать себя в различных областях медицины и выбирать свой дальнейший путь.

Процесс практической подготовки студентов осуществляется при постоянном взаимодействии с преподавателями университета и наставниками из медицинских учреждений. Студенты, участвующие в проекте, получают преимущественное право на заключение договора о целевом обучении в ординатуре. Партнеры университета в городах реализации проекта помогают студентам в вопросах обеспечения местами в общежитии и доступом к средствам обучения.