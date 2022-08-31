Будущие первоклассники Татарстана получили подарки от «Таттелекома»

Накануне нового учебного года компания «Таттелеком» традиционно выступила партнером республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу!» и подарила будущим первоклассникам ранцы со стартовым набором школьных принадлежностей.

В акции приняли участие все 42 районных филиала ПАО «Таттелеком», которые функционируют по всей республике. Адресная социальная помощь оказана более чем 400 детям Татарстана из малообеспеченных и многодетных семей. Также ее получили свыше 200 первоклассников — детей сотрудников компании.

В каждом из ключевых городов республики для детей организовали развлекательную программу (экскурсии, посещение театров и культурно-развлекательных площадок), во время которой руководители структурных подразделений компании поздравили и вручили будущим ученикам главный школьный атрибут.

Республиканская благотворительная акция «Помоги собраться в школу!» проводится начиная с 2007 года по инициативе Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности и при поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова.