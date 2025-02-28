Будущие нефтехимики из лицея КНИТУ встретились с гендиректором Казаньоргсинтеза

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Ученики СИБУР-класса казанского лицея КНИТУ встретились с генеральным директором «Казаньоргсинтеза» Айратом Сафиным.

«Основная наша цель при сотрудничестве со школами — это познакомить детей с компанией. Мы вкладываем значительные ресурсы, чтобы со школьной скамьи воспитать замотивированных на работу в компании молодых ребят, которые разделяют наши ценности. Это очень большой плюс и для учеников. Бывают такое, что люди пять лет обучившись, придя на работу, разочаровываются в профессии. А дети в СИБУР-классе уже до вуза знают, что такое работа в нефтехимической компании, какие возможности она дает», — сказал Айрат Сафин.

СИБУР-класс для одаренных школьников с углубленным изучением химии появился в казанском лицее КНИТУ в 2023 году. Обучение в профильном классе дает ученикам не только знания, но и опыт. За два года учащиеся СИБУР-класса посетили ведущие предприятия нефтехимии в Казани и Тобольске, побывали в лучших вузах Москвы и Санкт-Петербурга, прошли обучение в Институте полимеров и Корпоративном университете холдинга.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

«Эти два года дали мне невероятные возможности! Я посетила Тобольск, Москву, Санкт-Петербург, участвовала в каникулярных сменах с насыщенной программой, где были и экскурсии, и выставки. Благодаря этому я окончательно определилась с профессией — мечтаю работать в СИБУРе», — сказала выпускница СИБУР-класса Ралина Хуснутдинова.

«Учеба в СИБУР-классе помогла мне лучше подготовиться к ЕГЭ и определиться с карьерой. Мы не просто изучали предметы, но и узнали, как они применяются на практике. Это огромный плюс», — сказал другой выпускник СИБУР-класса Евгений Лобачев.

Гендиректор «Казаньоргсинтеза» призвал школьников воспользоваться возможностями, которые дает компания для молодежи. Особенно рекомендовал оплачиваемые стажировки на предприятиях компании.

«К нам на "Казаньоргсинтез" приходят молодые ребята на стажировку, я с ними общаюсь. И вижу, насколько важно давать студентам такую возможность», — подчеркнул гендиректор «Казаньоргсинтеза».

Сафин рассказал о перспективах работы в компании и продемонстрировал карьерную лестницу в СИБУРе. По его словам, обучение в профильных классах помогает школьникам еще до поступления в вуз понять, подходит ли им выбранная профессия.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Баскетбольная команда лицея КНИТУ получила в подарок от руководителя предприятия спортивную форму и экомячи, для создания которых используется композит — волокна переработанного пластика.

«Практически 90% полимеров могут быть переработаны, а, значит, нужно сортировать пластиковые отходы, таким образом давая вторую жизнь. Все, что усваивается в детстве, остается с нами на всю жизнь, надеюсь, вы сможете воспитать в себе заботу об окружающей среде. Хотелось бы надеяться, что сейчас мы передаем не только мячи, но и нашу планету в надежные руки», — надеется гендиректор.