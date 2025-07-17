Будущие молодежные помощники руководителя аппарата АТК в РТ прошли первый этап обучения

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Участники конкурса на должность молодежного помощника руководителя аппарата антитеррористической комиссии в Татарстане завершили первый блок обучения – накануне подошла к концу программа «Курсор».

Программа была направлена на изучение интернет-безопасности, выявление и противодействие деструктивным идеологиям в цифровой среде, а также профилактику вовлечения молодежи в радикальные течения через интернет, включая мониторинг деструктивного контента и разработку социальных проектов и стратегий по противодействию экстремизму и идеологии терроризма в интернет-пространстве.

За это время конкурсанты посетили десять воскресных встреч, в рамках которых с кураторами программы – Арсланом Мингалиевым, Георгием Головневым и Дидаром Оразовым – и девятью приглашенными спикерами «разобрали основные деструктивные течения и идеологии – основные смысловые узлы и признаки, как распознать деструктивный контент, как создавать альтернативу».

Кроме того, конкурсанты начали работу над личными и групповыми проектами. В этом им помогли ежемесячные консультационные встречи, где более десяти экспертов в сфере профилактики антитеррора, проектного управления и молодежной политики давали обратную связь, обозначали слабые места и точки роста каждого проекта.

В рамках конкурса его участники подготовили девять групповых и личных проектов по самым разным направлениям в сфере профилактики экстремизма и идеологии терроризма: лектории, кейс-чемпионаты, ТВ-программа с анализом видеоигр, визуальная новелла, карточная игра. Аудитория проектов – не только представители молодежи и подростки, но и их родители и педагоги.

«Развивающая программа «Курсор» стала одним из ключевых этапов всей программы конкурса. За эти месяцы участники не только получили знания от ведущих экспертов в сфере профилактики деструктивных проявлений, экстремизма и терроризма, но и научились применять их на практике – в собственных проектах, презентациях, обсуждениях. Мы видим, как формируется команда молодых людей, неравнодушных к вопросам безопасности, готовых брать ответственность и инициировать важные изменения в своих сообществах. Это именно та цель, ради которой мы реализуем конкурс уже девятый год подряд», – заявил руководитель конкурса молодёжных помощников Тимур Сабирзянов.

Последнюю проектную консультацию в качестве эксперта посетила Эльвира Закирова, сотрудник аппарата антитеррористической комиссии в РТ. Она оценила проекты с точки зрения профилактической эффективности и дала участникам ценную обратную связь.

Для конкурсантов была предусмотрена внеконкурсная деятельность: 1 июля состоялась экскурсия в музей МВД, где они узнали о методах борьбы с различными типами преступлений, методах задержания преступников, а также историю МВД в России и Республике Татарстан. На будущий осенний блок обучения запланирована экскурсия в музей ФСБ, посещение кинологической службы и форумов по профилю профилактики экстремизма и идеологии терроризма.

Сейчас конкурсантам предстоит перерыв. После него они уже в сентябре вернутся к еженедельным воскресным встречам, где начнут программу «Вектор», а также приступят к реализации разработанных проектов и начнут приобщаться к практической деятельности.