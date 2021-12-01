«Будущее за молодежью»: Ильсур Хадиуллин открыл республиканский этап WorldSkills

Фото: Михаил Захаров/ИА "Татар-информ"

Региональный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Russia стартовал в Казанском радиомеханическом колледже. В торжественной церемонии открытия соревнований по двум компетенциям принял участие министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«Движение WorldSkills открывает все возможности для молодежи, а молодежь — это наше будущее. Если мы оснащаем наши ресурсные центры современным оборудованием, то они выигрывают проекты, программы и гранты на разных уровнях. Создавая такие условия, мы расширяем горизонты для наших студентов. Сегодня мы еще раз убедились в том, что ресурсные центры, которые создаются Президентом РТ, оправдывают себя. Здесь хорошая база, центр оснащен хорошим оборудованием», — сообщил журналистам на открытии чемпионата глава Минобра РТ.

Фото: © Михаил Захаров/ИА "Татар-информ"

Соревнования проходят по двум компетенциям: «Электроника» и «Эксплуатация сервисных роботов». В чемпионате участвуют лучшие студенты Казанского радиомеханического колледжа, Казанского технологического колледжа КНИТУ и Центра детского технического творчества Набережных Челнов. Площадки соревнований оснащены новейшим оборудованием.

«На современном оборудовании должны работать люди, имеющие хорошие компетенции, соответствующие мировым стандартам. Не зря у нас 6,2 тыс. студентов, имея такие компетенции, сдали экзамены по мировым стандартам. И мы это количество должны увеличить до 9 тыс. на будущий год», — отметил Ильсур Хадиуллин.

В течение трех дней конкурсанты по компетенции «Электроника» будут демонстрировать свое мастерство в разработке аппаратного обеспечения, программировании встраиваемых систем и поиске неисправностей, а также ремонте электронных приборов. Участников соревнований по компетенции «Эксплуатация сервисных роботов» также ждут сложные задания: приемка робототехники, введение в эксплуатацию, программирование, диагностика, устранение неполадок.

«Мне очень приятно, что у нашей молодежи горят глаза, они хотят работать, хотят получить новые компетенции, достичь профессиональных высот. Думаю, что будущее за молодежью, а мы будем создавать для этого все условия, оснащать и укреплять материально-техническую базу учреждений среднего профессионального образования», — подчеркнул министр образования и науки РТ.

Фото: © Михаил Захаров/ИА "Татар-информ"

В колледже ведется активная работа по улучшению материально-технической базы в соответствии с международными стандартами и федеральными требованиями к образовательным учреждениям. Часть оборудования приобретена на средства федерального гранта в рамках федеральной программы «Развитие образования» национального проекта «Образование», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Стоит отметить, что за последние годы в нашей стране изменилось отношение к средним специальным учебным заведениям. Выпускников ссузов ценят работодатели. Этому способствует движение WorldSkills, которое повышает статус и стандарты профессионального образования. Казанский радиомеханический колледж в чемпионатном движения WorldSkills участвует с 2014 года. Образовательное учреждение вносит свой вклад в формирование нового поколения рабочих и специалистов, которые владеют профессиональными навыками на уровне мировых стандартов качества.

Фото: © Михаил Захаров/ИА "Татар-информ"

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) чемпионатного цикла 2021-2022 годов проходит в республике в ноябре-декабре. В этом чемпионатном цикле соревнования проводятся по 257 компетенциям, в том числе по 156 компетенциям «Ворлдскиллс» в возрастной группе от 16 до 22 лет и по 101 компетенции «Ворлдскиллс Юниоры» в возрастной категории 16 лет и моложе. В региональном чемпионате принимают участие 1 803 конкурсанта и 1 448 экспертов-компатриотов, 219 экспертов по юниорам, задействовано 180 технических администраторов площадок.