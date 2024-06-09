Будущее за FPV-дронами: раненых учат новой военной специальности

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Военнослужащие, находящиеся на лечении, могут стать операторами FPV-дронов. Курсы проходят в военном госпитале ЦВО. Занятия проводят инструкторы, имеющие боевой опыт.

Бойцы изучают характеристики программное обеспечение легких ударных дронов, тренируются на симуляторе, отрабатывая элементы пилотирования. После обучения бойцы сдают экзамен и получают сертификат пилота-оператора БПЛА

После реабилитации и курса подготовки операторы FPV-дронов усилят подразделения МО РФ в зоне СВО.

«Кто лежит в госпитале, можно не просто лежать, а обучаться, именно осваивать новую профессию. Чтобы формировались новые взводы, новые батальоны именно FPV-дроны, потому что за ними будущее», — говорит боец под позывным Музыкант, который сейчас проходит обучение.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее – по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.