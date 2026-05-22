Будущее за авторским мнением: каким эксперты видят будущее журналистики Татарстана

Современные технологии ставят перед медиасферой новые вызовы. Все чаще звучат прогнозы, что значительную часть работы журналистов смогут выполнять нейросети. Как журналисту остаться востребованным в эпоху ИИ, за какими специалистами будущее и почему сегодня важен личный бренд, говорили участники образовательного интенсива «Татмедиа. Новые имена».





Образовательный интенсив «Татмедиа. Новые имена» в МЦ «Волга» собрал около 30 журналистов из разных районов Татарстана. Среди них были как представители районных газет и телеканалов, так и журналисты республиканских медиа и пресс-служб. Большой командой туда отправились и сотрудники «Татар-информа». Главной темой всего мероприятия стало развитие личного бренда.

По словам генерального директора АО «Татмедиа» Шамиля Садыкова, который выступил одним из спикеров интенсива, сегодня аудитория все больше ценит личное авторское мнение журналиста. При этом обезличенных новостей вокруг становится настолько много, что они постепенно перестают представлять интерес для читателя.

«Сегодня личные соцсети необходимы для журналиста. Мы увидели подобную модель в Китае, где среди сотрудников медиахолдинга оказалось около 1,5 тыс. инфлюенсеров. Они не просто сообщают людям информацию, а делятся своим мнением и напрямую общаются с собственной аудиторией», – заявил Садыков.

Уже в ближайшем будущем масштаб личного бренда станет определяющим для профессионального развития журналистов. Но самое главное – в своих соцсетях оставаться честным и искренним со своей аудиторией, уверен гендиректор АО «Татмедиа».

«Мы увидим полную персонализацию журналистики уже через 10 лет»

Личный бренд для журналиста сегодня – это его главный актив, который позволяет ему получить доверие аудитории, заявил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев, также выступивший перед молодыми журналистами.

«В эпоху информационного шума люди тянутся к конкретным авторам, чья экспертиза и ценности им понятны, а не к безликим медиа. Что касается будущего медиа через 10 лет, то мы увидим полную трансформацию в сторону персонализации. Традиционные «газеты» и «телеканалы» как монолитные структуры уступят место экосистемам, где каждый автор – это самостоятельный медиаресурс с собственной аудиторией», – сказал он.

Технологии искусственного интеллекта возьмут на себя рутину (сбор фактов, монтаж), освободив журналистов для глубокого анализа, сторителлинга и построения эмоциональной связи с читателем. Журналистика превратится в сервис глубокого погружения и экспертного диалога, где личный бренд выступает главным гарантом качества контента, подчеркнул Салимгараев.

«Вы должны выстраивать свой бренд так, чтобы люди к вам обращались»

Спикерами образовательного интенсива стали известные блогеры, журналисты и представители медиасферы Татарстана. Они рассказывали о становлении своего личного бренда, давали советы тем, кто только хочет начать, и участвовали в дискуссиях относительно деталей самовыражения через личные соцсети.

Одним из спикеров стал заместитель главного редактора отдела социальных медиа «Татмедиа» Равиль Мукменов. Он рассказал о том, как сам смог выстроить личный бренд так, что его теперь приглашают выступать перед публикой в разных регионах России, а также о своей работе в качестве военного корреспондента в разных странах.

«Свой личный бренд нужно выстраивать так, чтобы люди к вам обращались за чем-нибудь. Либо вы рассказываете что-то полезное, либо предлагаете уникальный информационный продукт. Делайте то, что никто до вас еще не делал», – дал совет молодым журналистам Мукменов.

Кроме того, он организовал мозговой штурм вместе с участниками интенсива, где они вместе придумывали возможные темы, которым журналисты могли бы посвятить свои личные блоги.

Также среди спикеров были генеральный директор ТНВ, председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов, журналист, блогер, заслуженная артистка Республики Татарстан Гульназ Сафарова, автор телеграм-канала «Иптәшләр Татарлар», ведущая проекта «АК тапшыру» Эльвира Садреева и многие другие.

«В журналистике есть запрос на новые имена»

Уже вернувшись с интенсива, журналисты «Татар-информа» начали формировать проекты по развитию своего личного бренда. По словам главного редактора издания, заместителя генерального директора АО «Татмедиа» Рината Билалова, на такой формат сегодня в обществе есть большой запрос.

«Такой запрос действительно существует. Если вспоминать журналистику конца 90-х – начала 2000-х годов, в ней было очень много имен. Был ряд людей, которых знали все. Но затем произошли большие перемены: объем информационных сообщений очень вырос. И журналистика перешла в информационный формат, который поглотил авторскую позицию», – пояснил Билалов.

Но для того, чтобы личное мнение журналиста было авторитетным и интересным, он должен быть глубоко погружен в тему и быть своего рода экспертом в той или иной области, добавил он.

«Интенсив позволил мне снять розовые очки и заглянуть в будущее»

Одним из тех, кто приступил к разработке собственного проекта в соцсетях после образовательного интенсива, стал журналист «Татар-информа» Дмитрий Шатров. Вместе со своим коллегой Кириллом Гумировым они уже разработали концепцию будущего проекта и даже сделали первые наброски.

«Обучение заставило меня снять розовые очки и позволило заглянуть в будущее. Рынок труда интенсивно меняется, особенно для журналистов. Чтобы поддерживать стоимость своих навыков, нужно их постоянно обновлять и дорабатывать. Немаловажным остается и развитие личного бренда журналиста. После обучения мы с коллегой развили идею проекта о разъяснении людям законов РФ и последствиях их нарушения. Это поможет в информировании населения, предотвратит множество нарушений и, возможно, спасет жизни», – рассказал Шатров.

По его словам, их проект во многом опирается на те инструменты и опыт, которые были получены на интенсиве. До конца года журналисты планируют презентовать свою идею широкой аудитории.

«Личный бренд – это не самореклама ради популярности, а способность собрать факты, проанализировать их и выдать собственную интерпретацию»

Поездка на интенсив «Татмедиа. Новые имена» оказалась полезной не столько с точки зрения получения новых практических навыков, сколько со стороны смены взгляда на сегодняшнюю ситуацию в медиа, поделился журналист «Татар-информа» Роман Баданов.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Ключевой тезис, который вынесли для меня лекторы: современный журналист больше не может оставаться сторонним наблюдателем или пересказчиком. Совсем скоро основной акцент будет связан с личным брендом. В логике интенсива личный бренд – это не самореклама ради популярности, а способность собрать факты, проанализировать их и выдать собственную интерпретацию. Без этого ты остаешься в зоне простого ретранслятора, а в эпоху цифровых медиа и бесконечного скроллинга такие игроки теряются», – уверен он.

Плюсом к багажу знаний и умению анализировать должна идти технологичность, формируя единый механизм работы журналиста будущего. Технологичность сегодня не опция, а базовая норма, заключил молодой журналист.

«Вести личный блог, не понимая, о чем хочешь сказать аудитории, бессмысленно»

Думаю, нет более удачной темы для текста, чем сегодняшняя, для того, чтобы автор текста мог написать и свое личное мнение. Как один из участников интенсива, я, журналист «Татар-информа» Арсений Каримов, для себя отметил, что просто взять и завести свой личный блог, не понимая, о чем ты будешь писать и чем хочешь помочь аудитории, бессмысленно.

В эпоху, когда большую часть работы журналиста может сделать искусственный интеллект, личная харизма, чувство юмора и мнение – это то, что осталось сегодня у журналистов, и пренебрегать этим нельзя.

Как и мои коллеги, делившиеся впечатлениями выше, я также решил начать вести свой проект. Одна из главных моих задач на сегодня в «Татар-информе» заключается в том, чтобы понимать сложные для обывателя вещи и объяснять простым языком. Именно этому я и решил посвятить свой канал, который назвал «Что здесь вообще происходит».

Очень хочется надеяться и верить, что авторская журналистика все-таки окончательно воспрянет ото сна.

Фотографии Эльвины Юсуповой