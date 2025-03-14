Будущее химии: как лицей помогает школьникам выбрать профессию

Выбор профессии — одно из важнейших решений в жизни старшеклассника. В Казани школьники, увлеченные естественными науками, получают возможность углубленно изучать химию и физику, участвовать в научных проектах и проходить стажировки в ведущих университетах и лабораториях.





Один из классов, специализирующихся на изучении нефтехимии, в этом году готовится к первому выпуску. Ученики не только осваивают сложные предметы, но и погружаются в реальную научную среду: посещают производства, работают над исследовательскими проектами в сотрудничестве с вузами и защищают свои работы перед экспертами.

Химия как путь к будущему

Учебная программа включает в себя повышенное количество часов химии и физики, а также профориентационные мероприятия, которые помогают школьникам заранее определиться с карьерными планами. Многие уже сейчас заключают целевые договоры с университетами и предприятиями, что дает им уверенность в завтрашнем дне.

После 9 класса школьники могут выбрать профильное направление – классы, ориентированные на изучение нефтехимии и инженерии. Сегодня в лицее работают два специализированных класса, созданных при поддержке крупных промышленных корпораций.

«В нашем лицее после 9 класса идет профилизация, и дети выбирают, куда они хотят – в СИБУР или в «Газпром», — рассказывает классный руководитель 11 «А» класса Равшания Юнусова.

А-класс – это класс СИБУРа. Сейчас в нем учится 14 человек. На выпускных экзаменах дети чаще выбирают химию и с ней же поступают в высшие учебные заведения.

«Большинство ребят уже самостоятельно определились с тем, куда пойдут дальше. Они знают, какие возможности перед ними открываются, и осознанно делают выбор», — поясняет Юнусова.

Исследовательская деятельность школьников охватывает самые разные направления — от разработки новых материалов до изучения биоразлагаемых композиций для медицины. Например, одна из учениц посвятила свою работу созданию полимерных стентов, которые могут использоваться в хирургии.

«Билиарные стенты — это небольшие трубки из пластика или металла, которые вставляются в желчные протоки для выведения лишней желчи. Они раньше закупались за границей, и не было отечественных аналогов, а сейчас университет поддерживает их разработки», – объясняет ученица СИБУР-класса Анна.

Образование без границ

Помимо занятий в лабораториях будущие химики регулярно посещают ведущие научные и образовательные центры страны, участвуют в олимпиадах, стажировках и профильных сменах. По их словам, именно этот опыт позволяет не только углубить знания, но и увидеть реальное применение химии в современном мире.

«СИБУР предоставляет нам возможность выехать за территорию Казани, посетить разные города, увидеть настоящее производство. Например, в 10-м классе мы были в Тобольске. Мне очень понравился весь производственный процесс и то, как там все автоматизировано, – рассказывает корреспонденту старшеклассник Марат. Кстати, он определился не только с будущим местом обучения, но и местом, где будет строить карьеру. – Если получится, то буду работать в СИБУРе», – заявляет он.

Марат также активно занимается исследовательской деятельностью. Его проект был посвящен реакции гидрирования альфа-метилстирола в кумол.

«Мы осматривали целевую реакцию получения ацетона из изопропилбензола. И также мы изучали катализаторы для этой реакции, чтобы процесс был более селективным», – поделился школьник.

Химия творчества

Помимо научной деятельности в лицее большое внимание уделяется творческому и техническому развитию учащихся. Школьники занимаются проектной работой, изучают инженерные дисциплины, а в Центре молодежного творчества создают макеты сложных конструкций и даже восстанавливают старые книги.

«Наша главная задача — не просто дать знания, а научить детей мыслить, работать в команде, применять свои умения на практике», — отмечают преподаватели.

Встреча «без галстука»

Недавно у школьников состоялся открытый диалог с представителями вузов и промышленности. К ребятам в гости заехали ректор КНИТУ Юрий Казаков, исполнительный директор и член правления СИБУРа Павел Ляхович, генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин.

Для учеников СИБУР-класса они провели «разговор без галстука». Юные СИБУРята задавали вопросы о профессии, научных исследованиях и карьерных возможностях. Беседа вышла действительно легкой и местами личной, во многом благодаря Ляховичу и его рассказам о заходе в химию через маркетинг.

«Я так понимаю, все к Юрию Михайловичу?» – разрядил официоз мероприятия Ляхович. Половина учеников действительно присматривается к КНИТУ. По сравнению с прошлым годом, когда из 16 выпускников в КНИТУ поступило лишь четверть, это большой шаг.

Говорили и о том, как трансформируется химическая промышленность, какие технологии приходят на смену традиционным и какие специалисты будут особенно востребованы в ближайшие годы.

«Вы были у нас на предприятиях – вот она, современная химия», – сказал классу топ-менеджер СИБУРа.

К концу беседы каждый из гостей ответил на один вопрос: «Каким было самое сложное управленческое решение, которым вы гордитесь?»

«Самое сложное управленческое решение для меня – перейти из СИБУРа в должность временно исполняющего обязанности ректора КНИТУ», – ответил Казаков.

Для Сафина серьезным вызовом стало назначение на должность директора «Нижнекамскнефтехима», которое совпало со вспышкой эпидемии COVID-19.

«Сложные управленческие решения принимаются каждый день. Но по-прежнему самое сложное решение – это увольнение людей», – ответил Ляхович.

Школьники отметили, что такая встреча дала им возможность увидеть профессию с другой стороны – не только через призму науки, но и через реальные управленческие вызовы.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»