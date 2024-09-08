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«Будущее в наших руках»: мэр Альметьевска пришел на выборы с семьей
Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов проголосовал на выборах депутатов Государственного Совета РТ. По уже сложившейся традиции он пришел на избирательный участок вместе с семьей – супругой и двумя детьми.
Нагуманов подчеркнул, что делает выбор за лучшее будущее для нашего региона.
«Республика Татарстан за последние годы очень изменилась, и этого нельзя отрицать. Помните, каждый голос имеет значение. Будущее нашей республики в наших руках», — сказал он.
Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.
ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».
Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.
Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.
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