«Будущее в наших руках»: мэр Альметьевска пришел на выборы с семьей

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов проголосовал на выборах депутатов Государственного Совета РТ. По уже сложившейся традиции он пришел на избирательный участок вместе с семьей – супругой и двумя детьми.

Нагуманов подчеркнул, что делает выбор за лучшее будущее для нашего региона.

«Республика Татарстан за последние годы очень изменилась, и этого нельзя отрицать. Помните, каждый голос имеет значение. Будущее нашей республики в наших руках», — сказал он.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.