«Будущее в надежных руках»: в Казани наградили пятерых героев знаком «Горячее сердце»

В Казани состоялась церемония награждения пятерых молодых героев нагрудными знаками «Горячее сердце». Среди награждаемых были трое ребят, которые спасли пожилую женщину из пожара, девушка-волонтер, побывавшая в миссиях в ЛНР, ДНР и на Крымском мосту, а также отдельно были награждены родители Даниля Ахметгалиева, который ценой своей жизни спас девочку, утопающую в реке.

«Уважаемые родители нашего героя, лауреаты государственной общественной инициативы “Горячее сердце”, в первую очередь, хочу всех поздравить с Международным днем защиты детей. Сегодня мы чествуем героев нашей республики. Важно знать, почитать и уважать тех людей, которые совершают мужественные гражданские поступки. Это сильные, замечательные, нравственные люди», – обратился к собравшимся главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов.

Он отдельно обратился к родителям Даниля Ахметгалиева. Чиновник поблагодарил их за воспитание сына, настоящего патриота нашей страны, который осознанно бескорыстно совершил подвиг.

Среди награждаемых также были Булат Абульханов, Игнат Рыжов и Евгений Симаков из Тетюшского района, благодаря действиям которых была спасена пожилая женщина из горящего дома. Они первыми заметили дым, позвонили в МЧС, главе сельского поселения и позвали на помощь соседей, а потом наравне со спасателями тушили пожар.

Кроме того, нагрудного знака была удостоена Алена Афонина, она совместно с Федеральным штабом гуманитарной помощи #МЫВМЕСТЕ устанавливала лагеря для переселенцев, помогала в проведении аварийно-восстановительных работ, оказывала первую помощь российским солдатам в госпитале.

«С нами сегодня наши герои, которые решились на очень серьезные мужские поступки, причем среди них есть и девушка. Сегодня здесь и дети, подростки. Они являются свидетелями того, что героем может стать каждым. Важно отношение к ситуации, человеку и обстоятельствам. Нужно быть неравнодушным, быть полезным своей семье, улице, дому, городу, республике и стране. Глядя на наших сегодняшних награждаемых, могу с уверенностью сказать, что будущее страны в надежных руках», – поделился министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Как отметил один из награждаемых Игнат Рыжов, подобное проявление внимания к его поступку – это приятно, но при этом он не считает, что совершил что-то невероятное, а просто исполнил свой гражданский долг.

«Я получил награду за то, что, как считают, героически проявил себя вместе со своими друзьями. Мы спасли бабушку из горящего дома и помогали спецслужбам его тушить. Это мой гражданский долг, каждый должен поступать так», – улыбнулся герой.

Он рассказал, что когда они с друзьями увидели пожар, то сразу решили действовать и распределили между собой, кто в какие службы позвонит. После этого они начали стучать в окна дома, чтобы разбудить женщину, а затем и помогли ей выбраться.

Перед церемонией награждения как молодые герои, так и зрители провели беседу с Героем России, известным космонавтом и уроженцем Татарстана Сергеем Рыжиковым. Он поделился историей своего становления в карьере, а также показал целый фильм об одной из своих экспедиций в космос.

«По вашим поступкам и взглядам я вижу, что все высокие слова по поводу моей профессии меркнут. Все в детстве смотрели фильмы, читали книги и мечтали о подвигах. Но одно дело – думать об этом, а другое – действовать. Не каждый сможет принять сложное решение в стрессовой ситуации. Вы это сделали. Наша штатная работа космонавтов давно стала рутиной. Я никогда не считал ее геройской. А поступки тех людей, которые, не жалея своего здоровья и жизни, стараются помочь другим, достойны всяческого почитания и уважения», – заявил космонавт.