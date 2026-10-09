«Будущее в каждом шаге»: как «Татнефть» соединяет промышленность и экологию

Экология, социальная ответственность и качество управления — три составляющие ESG. «Татнефть» показала, как они работают вместе: от возврата воды в пласт до энергоэффективных домов и школьных биолабораторий. Компания провела «Зеленый пресс-тур» по юго-востоку Татарстана.





Принципы ESG в нефтедобыче

Устойчивое развитие для нефтяной компании — это не только цифры в годовом отчете. Это решения, которые принимаются каждый день: как бурить скважину, как использовать пластовую воду, что делать с родником рядом с поселком. Об этом журналисты, блогеры и экоактивисты узнали на зеленом пресс-туре «Татнефти» «Будущее в каждом шаге» по юго-востоку Татарстана.

Программа началась с посещения добывающей скважины в микрорайоне Красноармейка в Альметьевске. От нее до жилых домов всего несколько десятков метров, но местные жители не чувствуют никакого неудобства от близости нефтяного объекта – природа вокруг чистая, воздух тоже. Приборы, которыми воспользовались и специалисты компании, и блогеры-экоактивисты, не показали никаких отклонений от нормативных значений.

Заместитель начальника департамента разработки месторождений «Татнефти» Азат Лутфуллин объяснил процесс добычи нефти и отметил, что на выработанных месторождениях обводненность очень высокая, соответственно, и высоки энергозатраты на добычу. В «Татнефти» подобрали технологии, которые позволяют решать эту задачу. Попутную воду не сливают в реки — ее подготавливают и снова закачивают в пласт.

Польза здесь двойная: в реки не попадает соленая пластовая вода, компания ведет разработку месторождений, используя вторичный ресурс, не забирая воду из питьевых источников, плюс снижает затраты на электроэнергию. Это энергоэффективный и экологичный подход.

В этом можно было убедиться на роднике Каен Суы рядом с поселком Урсала недалеко от Альметьевска, куда журналистский десант отправился прямо со скважины.

Родник Каен Суы

Родник существует здесь давно, когда-то он назывался Барский. Нефтяники взяли над ним шефство еще в 70-е годы, а в 2023 году родник полностью благоустроили: укрепили берега камнем, проложили деревянную экотропу, поставили мостик, скамейки и детский уголок.

Вода в роднике Каен Суы оказалась чистой, пригодной для питья. Это подтвердили и лабораторные замеры, которые были сделаны тут же. Да и то, что за водой постоянно кто-нибудь подъезжал, говорит само за себя. Компания занимается благоустройством родников на юго-востоке республики уже почти 30 лет, за это время приведено в порядок и обустроено более 520 природных источников, и за качеством воды в них ведется строгий контроль.

«Родники можно назвать зеркалом нашей деятельности. Если родник чистый, если люди пьют спокойно из него воду, значит, мы правильно организовали добычу нефти, а система контроля работает эффективно», — отметил начальник отдела охраны окружающей среды и экологической безопасности «Татнефти» Петр Кубарев.

За чистотой водных объектов в «Татнефти» следят пристально. Наблюдательная гидрологическая сеть включает 1 800 пунктов контроля. На 117 водных объектах стоят автоматические солемеры — они передают сигнал диспетчерам при превышении значений для оперативного реагирования.

Природоохранные программы распространяются на леса и редких животных. С 2000 года компания высадила более 34 млн деревьев. Только в 2025 году — 3,257 млн. В водоемы выпустили более 1,5 млн мальков стерляди и сазана. В 2025 году национальный парк «Нижняя Кама» получил 12 фотокамер для наблюдения за птицами и животными.

Актюба: энергоэффективные дома и биотехнологии

В поселке Актюбинский, на следующей точке маршрута, «Татнефть» тестирует энергоэффективные технологии: здесь модернизировали два пилотных дома типовой застройки 50–70-х годов.

«Работы велись по трем направлениям. Первое — утеплили ограждающие конструкции: перекрытия, чердак, подвал, стены. Второе — заменили стеклопакеты на энергоэффективные. Третье — установили погодозависимое регулирование отопления», — рассказал начальник отдела по управлению энергетическими активами управления энергетики «Татнефти» Алексей Грахов.

На домах смонтировали солнечные панели — 40 на трехэтажном и 160 на пятиэтажном. Гелиоколлекторы обеспечивают дом горячей водой круглый год, в помощь им — два тепловых насоса. Коммунальные платежи жителей снизились на 31–32%.

В Актюбе также работает твердотопливная котельная на древесной щепе мощностью 25 МВт. Она обслуживает весь поселок — 88 многоквартирных домов и 12 других объектов. Это альтернатива природному газу для территорий, где нет центральных сетей.

«Древесную щепу поставляют два поставщика. Это отходы лесозаготовки и перемолотые паллеты», — рассказал начальник цеха № 7 ООО «Альметьевские тепловые сети» Рустем Мухутдинов.

Золу, которая остается после горения, используют как удобрение на полях.

Древесная щепа является сырьем и для модульной установки быстрого пиролиза. Она перерабатывает отходы древесины в биоойл и биочар. Приставка «био» здесь не случайна: сырье — возобновляемая растительная биомасса, а не ископаемое топливо.

«Для всех биотехнологических производств, которые реализованы здесь, в Актюбинском, в качестве сырья используются либо вторичные ресурсы, либо растительная биомасса, либо альтернативные источники энергии», — рассказал начальник установки Айдар Хабиров.

Польза в том, что отходы — щепа, паллеты, строительный мусор — превращаются в топливо и другие продукты, а не гниют на свалках. Биоойл отправляют на «ТАНЕКО» на дальнейшую переработку — его добавляют в моторные масла, бензин и дизтопливо. Биочар применяют как кормовые добавки, сорбенты, удобрения и топливные брикеты.

«В России очень много территорий, где вообще нет доступа к центральным сетям энергоснабжения. Наши решения можно использовать на удаленных территориях, где можно создать полностью автономные поселения», — добавил Хабиров.

Участники также осмотрели энергоэффективную автозаправочную станцию. Там часть энергопотребления покрывается за счет солнечных панелей и ветрогенераторов. Также АЗС оснащена тепловыми насосами, пеллетной котельной, системой накопления энергии и зарядными станциями для электромобилей.

Мальбагуш: биолаборатория и 3D-печатный центр

Участники встретились со школьниками села Мальбагуш. В школьной биолаборатории ребята занимаются микроклональным размножением растений. Преимущество метода в том, что при клонировании получаются абсолютно идентичные исходному растению здоровые образцы.

«Проще говоря, в хирургических условиях дети методом зеленого черенкования размножают растения. Наша ведущая культура — триплоидная осина. Она быстрее растет, не болеет, поглощает больше углекислого газа», — рассказал директор АНО ДПО «Академия цифрового творчества» Александр Савинич.

Проект развивается с 2020 года. К сентябрю 2026-го сеть насчитывает 12 биолабораторий. Школьники вырастили более 600 тыс. растений. Выращенный материал закупают для озеленения. Компания высадила уже 350 тыс. деревьев.

«Больше 130 учеников постоянно занимаются в лабораториях. За то, чтобы здесь работать и учиться, уже идёт некоторая конкуренция», — отметил Савинич.

Он также добавил, что выпускники, занимавшиеся в биолабораториях, поступают в вузы по профилю «биотехнологии» и даже получают именную стипендию от компании.

Участники пресс-тура также побывали в общественном центре «Мелля», построенном с использованием строительной 3D-печати. Его высота — 9,85 метра. В строительной смеси использовали растительные волокна мискантуса и технической конопли, что повышает прочность бетона.

Сейчас в общественном центре работают библиотека, спортивный зал, почта и даже администрация посёлка находится здесь. В "Мелле" также проходят сельские празднества и просветительские мероприятия для молодежи.

Центр дополняет местный общественно-образовательный кластер с реконструированной школой и детским садом «Тамчы». Подобные проекты говорят о том, что даже малым населенным пунктам нефтяники уделяют внимание и расширяют возможности для развития молодого поколения даже вдалеке от больших городов.

Чатыр-Тау и Высшая школа нефти

Ближе к вечеру экспедиция вышла к горе Чатыр-Тау в Азнакаевском районе — одной из наиболее высоких точек Татарстана. Это территория природного заказника. С вершины открывается вид на холмы, степные склоны и леса юго-востока республики.И хоть здесь и нет никаких нефтяных или биотехнологических объектов, место само по себе очень красивое и как раз вписывается в «зеленый» маршрут.

Завершился маршрут в Альметьевском государственном технологическом университете «Высшая школа нефти». Кампус ВШН открыли в 2024 году. К 2025 году инфраструктура включала 155 тыс. квадратных метров учебных площадей, 80 лабораторий, два общежития, жилой и спортивный комплексы, детский сад.

В лабораторно-исследовательском корпусе гостям показали кернохранилище института «ТатНИПИнефть», где хранятся образцы горных пород. Керн им показали еще в начале маршрута, на скважине, но тут масштабы просто восхищали — на стеллажах высотой более 12 метров хранится в настоящее время 18 км горной породы. А вообще хранилище способно вместить 33 км образцов керна. Заведующий лабораторией петрофизики и петрографии института Алмаз Мингазутдинов объяснил их ценность.

«Керновый материал — единственный прямой источник информации о недрах. Не с каждой скважины отбирается керн. С каждым днем наука идет вперед, мы получаем все больше параметров. Чтобы не бурить дополнительную скважину для исследования, мы можем обратиться к старому фонду», — рассказал он.

Таким образом, «Татнефть» не разделяет производство и экологическую и социальную ответственность. Повторное использование пластовой воды — это одновременно и забота о недрах, и условие дальнейшей добычи. Энергоэффективные дома в Актюбе снижают нагрузку на природу и платежи жителей. Школьные биолаборатории готовят будущих биологов, биотехнологов и экологов и озеленяют территории. Компания показала эти решения в комплексе, на одном маршруте, чтобы связать их в общую логику: каждый шаг сегодня влияет на завтрашний результат.

Фото: пресс-служба «Татнефти»