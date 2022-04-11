Будущее уже здесь: как подружить ребенка с современными технологиями?

Цифровизация детства и школы — привычная часть нашей жизни. О том, какие опасности могут подстерегать подрастающее поколение в интернете и как использовать интерес ребенка к гаджетам во благо, — в материале «Татар-информа».

«Соблюдаем сетевой этикет»

Среди несомненных плюсов цифровизации школьного образования — приучение ребенка к самостоятельности, упрощение работы педагогов и отсутствие бумажной волокиты.

Сегодня существует огромный выбор, чему учиться и где. Юным интернет-пользователям доступны курсы по самым разным направлениям: от программирования и иностранных языков до уроков игры на виолончели. Многочисленные видеоролики помогают детям лучше усваивать материал, пройденный в школе. Кроме того, можно записаться в онлайн-кружок и приобрести новое хобби.

Однако у этой медали есть и обратная сторона. Интернет повышает незащищенность детей перед лицом потенциальных угроз.

«Сегодня необходимо развивать комплекс мер для решения задач, связанных с безопасностью в сети, — заявила Уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина. — Еще один аспект — формирование у детей знаний правил поведения в интернете. Пришло время, когда правила поведения в интернете надо учить как таблицу умножения в начальной школе, как правила дорожного движения».

К слову, среди главных опасностей, угрожающих юным интернет-пользователям, — интернетомания, негативный контент, причиняющий вред здоровью и развитию, а также распространение в соцсетях некорректных персональных данных.

«Безопасный интернет — детям»

«К сожалению, дети нередко становятся объектом преступного влияния. Одна из причин — широкое распространение фильмов и книг, в которых изображены сцены насилия, — пояснила Удачина. — Не секрет, что подрастающее поколение наиболее восприимчиво к информации. Несовершеннолетние, не обладающие богатым жизненным опытом, в ряде случаев не могут адекватно оценить и отграничить плохое и хорошее».

Отсутствие контроля за тем, в каких целях ребенок использует интернет-сервисы равноценно тому, как если бы его оставили одного на улице, не объяснив правила поведения с незнакомцами.

Чтобы уберечь детей от негативного влияния в сети, нужно с малых лет разговаривать с ними об опасностях в интернете, а также всеми возможными способами контролировать онлайн-активность. Тем более существует много вариантов: от настроек телефона или браузера до профильных приложений и тарифных планов.

«Специальный тариф в качестве защиты»

В сентябре 2021 года МегаФон вошел в Альянс по защите детей в цифровой среде и подписал Хартию «Цифровая этика детства». Одна из инициатив компании, направленная на обеспечение безопасной онлайн‑среды для детей, — тариф «МегаФон Kids».

В тарифный план, рассчитанный на школьников до 12 лет, входят сразу несколько бесплатных услуг по обеспечению информационной безопасности. Например, благодаря блокировке нежелательного контента, для юных абонентов будут недоступны выборочные интернет-ресурсы, сайты 18+ и другие источники, содержащие негативный контент. Специальный тариф позволит ограничить использование развлекательных сервисов, мобильных переводов и получения рекламных сообщений, звонков и нежелательных подписок.

Контролировать длительность пребывания в сети также необходимо на постоянной основе.

Со слов Удачиной, существуют достаточно строгие рекомендации по использованию экранного времени детьми. Так, малышам от 2 до 5 лет следует проводить за цифровыми устройствами менее часа, а детям старшего возраста советуют совмещать дозированное использование гаджетов с регулярной физической активностью и полноценным отдыхом. Детский тариф позволяет ограничивать нахождение детей в интернете ночью — с 23:00 до 6:00 скорость замедляется до 64 Кбит⁄с — недостаточно даже для того, чтобы загрузить ленту в социальных сетях.

«Все начинается с семьи»

Конфликтолог, доцент КФУ Евгения Храмова уверена, что цифровая грамотность детей начинается с родителей.

«Любому навыку или привычке ребенка можно научить только личным примером, а лучшей формой донесения материала будет игра, — пояснила ученый. — Вы „одним выстрелом убьете двух зайцев“, если вместе с детьми отложите гаджеты и поиграете, например в поиск информации, в эдаких „сыщиков нужного“ в глобальной сети».

Самый простой путь: поговорить о технологиях поиска, которые предпочитает ваш ребенок. Какие он использует поисковые системы, браузеры, умеет ли четко формулировать поисковые запросы (ключевые слова для поиска), как отметает ненужную информацию и вообще понимает ли, какая информация нужная, а какая лишняя.

«А, вот, если для самого родителя это сложные вопросы, то можно и поискать соответствующие обучающие ресурсы или специалистов, обучающих работать с информацией в сети, — подытожила Храмова. — И пойти учиться, например вместе с ребенком. Это и общение, и совместное времяпрепровождение, и психологически грамотный подход к коммуникации со своими детьми».

Отдыхать тоже лучше вместе, даже за просмотром мультфильмов, которые обязательно должны соответствовать возрасту ребенка. Существует много онлайн-кинотеатров, где можно отфильтровать контент для малышей. МегаФон предусмотрел эту возможность в тарифе для детей, где в качестве бонуса юным абонентам доступны популярные детские телеканалы и более 400 фильмов и мультиков.

«Технологии на службе образования»

Президент РТ Рустам Минниханов объявил 2022-й в Татарстане Годом цифровизации. Современные технологии упрочили свои позиции и в системе школьного образования. В республике разрабатываются многочисленные сайты и приложения, которые можно использовать для всестороннего развития школьника. Так, главный цифровой помощник для учащихся Татарстана суперсервис «Я — школьник», стал доступен всем желающим.

«Это цифровой помощник школьника в учебной и внеучебной деятельности, который мотивирует и помогает достигать личные образовательные цели, — рассказали в пресс-службе Минцифры РТ. — Татарстанские школьники скачали приложение более 180 тысяч раз».

Тариф для детей от МегаФона с включенным объемом трафика 10 ГБ позволяет загрузить «Я — школьник» и ежедневно следить за расписанием, держать связь с учителем, в игровой форме получать персональные подсказки по успеваемости, узнавать о важных мероприятиях в республике, проходить опросы и давать обратную связь.

«В то же время „Я — школьник“ стал современным каналом коммуникаций государства с учащимися, глобальная миссия которого поддержать — их на всем пути развития в школе», — подчеркнули в ведомстве.

При дистанционном обучении в Татарстане активно используются такие виртуальные площадки, как «Учи.ру», «Российская электронная школа», «Виртуальные факультативы» на портале edu.tatar, Skype и другие. Для всех желающих разнообразить свой досуг действует Навигатор дополнительного образования: онлайн-платформа, на которой собраны кружки и секции, реализующиеся на территории Республики Татарстан.