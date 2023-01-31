Будущее татарстанской нефтехимии: в Нижнекамске реализуется инвестиционный проект СИБУРа

Реализуемый на нижнекамском предприятии СИБУРа инвестиционный проект «Новый олефиновый комплекс ЭП-600» является частью Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса России. Запуск комплекса позволит значительно увеличить мощности в стране по производству этилена для удовлетворения внутреннего спроса и снижения импортных поставок производных продуктов.

Мощность ЭП-600 по сырью составляет 1 млн 800 тыс. тонн в год. В процессе производства здесь будут выпускать этилен, пропилен, бутадиен и бензол. Эти продукты являются исходным сырьем для получения широкого спектра товаров, необходимых для повседневной жизни, а также используемых в автомобильной, сельскохозяйственной и строительной промышленностях.

Продукция ЭП-600 в основном будет применяться на существующих и перспективных производствах «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза». Производство предполагает использование новейших передовых технологий в области переработки углеводородного сырья, что позволит обеспечить надежность, безопасность и экологичность нового комплекса.

О ходе строительства ЭП-600 в видеоролике.