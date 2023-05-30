«Будущее республики»: в Казани прошел финальный слет проекта «Школьный бизнес-старт»

В Казани, в Национальной библиотеке Республики Татарстан, прошел финальный слет команд Республиканской программы «Школьный бизнес-старт», реализованной в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 12 школьных компаний – финалистов проекта – боролись за звание лучших.

Победителями проекта стали команда «Детка» из казанской гимназии №122 (номинация «Бизнес столицы»), команда «Busy Kids БИЗИ БЕЗ» из средней школы №1 Арска (номинация «Прорыв года») и команда «Лавка здоровья» из мензелинской школы №2 (номинация «Бизнес будущего»). Победители отправятся на экскурсию в «Сколково», а во время летних каникул побывают на киностудии им.Горького в Москве, где научатся снимать проморолики для развития бизнеса.

Проект «Школьный бизнес-старт» был запущен в сентябре 2022 года по поручению Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и охватил 12 тысяч татарстанских детей из разных уголков республики, преимущественно из сельских школ и малых городов. Из них были отобраны те, кто больше всех заинтересовался предпринимательской деятельностью и продемонстрировал соответствующие способности. В декабре 2022 года они стали участниками школьной ярмарки, где представили свой товар на суд покупателей и экспертов, а затем приняли участие в чемпионате бизнес-кейсов, в рамках которого предложили свои идеи развития бизнеса опытным татарстанским предпринимателям.

Организаторами проекта выступили Министерство экономики Республики Татарстан и Министерство образования и науки РТ. Целью проекта «Школьный бизнес-старт» стало формирование нового поколения бизнес-лидеров и формирование условий для роста численности молодых предпринимателей, а также увеличение доли их деятельности в экономике региона посредством формирования предпринимательского мышления у школьников.

«Школьный бизнес-старт» позволил нам научить ребят мыслить и действовать как бизнесмены. Уже сейчас эти школьники выпускают свою продукцию или услуги, получили опыт общения с поставщиками и покупателями. Это уже предприниматели, просто юные. Им помогло и то, что на протяжении всего проекта своими знаниями с ними делились опытные бизнесмены, которые выступили в роли их наставников. Эти дети – будущее татарстанского бизнеса. И мы видим начало их пути», – говорит Елена Тихонова, руководитель проекта «Школьный бизнес-старт».

Большой вклад в реализацию проекта внесли опытные предприниматели, которые консультировали участников программы. «Когда действующие предприниматели раскрывают школьникам свои бизнес-кейсы, рассказывают не только о том, как заработали первый миллион, но и о своих промахах, делятся бесценным опытом, это совершенно точно имеет практическую пользу», – отметил генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Айдар Салихов.

Заместитель министра образования и науки РТ Минзалия Закирова напомнила, что методологическая основа проекта была разработана специалистами Института развития образования при Минобрнауки РТ.

«Наши специалисты, которые понимают возрастные особенности детей, разработали методологию, которая позволила нам успешно реализовать этот проект. Оказалось, что программа наиболее успешна для учащихся 6-7 классов. Чтобы производить ту или иную продукцию, школьники изучили рынок и потребности людей. Благодаря проекту мы учим детей предпринимательству со школьного возраста, а это значит, что экономика региона будет развиваться», - отметила Закирова.

Мероприятие посетили Глава Арского муниципального района РТ Ильшат Нуриев, глава Балтасинского муниципального района РТ Рамиль Лутфуллин, глава Сармановского муниципального района РТ Фарит Хуснуллин, а также руководитель

исполнительного комитета Бугульминского муниципального района РТ Артур Гершиков.

Финальный слет школьных компаний прошел при поддержке Центра «Мой бизнес», Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан и Министерства экономики Республики Татарстан в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Партнерами финального слета выступили футбольный клуб «Сокол», соки и нектары «Волжский посад».

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