Будущее развитие российско-афганских отношений во многом зависит от Татарстана

Казанский Благотворительный патриотический Фонд мусульман России планирует отправить татарской общине Афганистана очередной гуманитарный груз — лекарства, одеяла и продукты.

«В рамках оказания российской гуманитарной помощи наш Татарстан не должен оставаться в стороне. Не секрет, что будущее развитие российско-афганских отношений зависит от Татарстана. Нашим фондом заложен прочный фундамент во взаимоотношении республики с афганскими татарами», — считает генеральный директор фонда Рустам Хабибуллин.

Он отметил, что в плане соотечественников у России в Афганистане есть только татары, которые хотят активно изучать родной язык и вернуть традиции предков.

По словам посла Афганистана в РФ Саида Таиб Джавада, татары проживают в 11 из 34 провинций Афганистана, а это практически треть страны.

«Мы проводим различные благотворительные акции, оказывая помощь татарской общине. Активно ведем переговоры с лидерами племен. Налажен экспорт халяльной продукции», — поделился Рустам Хабибуллин

Россия в ближайшее время отправит в Афганистан гуманитарную помощь, в которую войдут медикаменты и продукты. Также гуманитарную помощь Афганскому эмирату уже начали отправлять Турция , Китай, Катар, ОАЭ, Казахстан, Пакистан и Узбекистан.

По словам генерального директора Благотворительного фонда, правительства многих стран привлекает в Афганистане, кроме геополитики, недра этой страны. Например, в Северных районах , где компактно проживают афганские татары, сосредоточено много полезных ископаемых: медь, золото, железо, драгоценные камни. А в других провинциях страны обнаружены залежи нефти, газа и дефицитного лития.

«Это еще один довод в пользу того, почему Татарстан должен стать еще и технологическим партнером Афганистана», — уверен Рустам Хабибуллин.

И первый шаг к этому руководством Татарстана уже был сделан. В марте 2021 года Татарстан и Афганистан подписали первый меморандум о сотрудничестве между академиями наук двух республик. Этот документ предполагает развитие научно-технического сотрудничества в различных сферах, в том числе и в разработке полезных ископаемых на территории Афганистана.