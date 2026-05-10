Будущее не ждут, его конструируют: в России призвали создать образ прекрасного завтра в рамках госзаказа

В российском инфополе оживленно обсуждают статью чиновника из президентской администрации о конструировании будущего России. Можно ли творить будущее через научную фантастику и почему эта затея провалилась в СССР – в колонке обозревателя Альберта Бикбова.





Ажиотаж вокруг статьи

В начале мая заместитель начальника Управления Президента России по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Алексей Семенов написал большую и программную статью под названием «Архитектура будущего – конструирование смыслов». Статья опубликована в №5 журнала «Государство», который, в свою очередь, является специальным научно-популярным изданием журнала «Государственная служба».

Казалось бы, что такого интересного может быть в статье чиновника не самого высокого ранга, да еще в малоизвестном для широкой публики издании, чтобы вокруг нее возник мало-мальский общественный резонанс? Тем не менее сразу после выхода этого текста началось его обсуждение не только в ведущих СМИ страны, но и в соцсетях и на других информационных платформах.

Такой ажиотаж вызван несколькими факторами. Во-первых, у общества сегодня есть большой запрос на любую разъяснительную информацию на тему внутренней политики со стороны администрации Президента РФ. Поэтому каждая публикация чиновников, отвечающих за данное направление работы, вызывает самое пристальное внимание. Во-вторых, тема, поднятая в статье, – одна из самых важных и актуальных для человечества на всех этапах его развития.

О чем статья

О будущем России и мира. О том, что не только в России, но и во всем мире образ будущего оказался стерт из общественного сознания, а человечество разучилось мечтать о светлом будущем.

Вся массовая культура последних десятилетий транслирует мысль, что «миру неизбежно придет конец, после которого выжившие будут вынуждены строить жизнь на руинах или подчиняться трансцендентному искусственному интеллекту», считает Семенов. В качестве примера он приводит экранизацию игр «Фоллаут» и сериалы «Рай», «Укрытие», большинство эпизодов «Черного зеркала» и анимационную антологию «Любовь. Смерть. Роботы» – довольно типичные произведения в жанрах «постапокалипсис» и «киберпанк». Современная фантастика на всю катушку вещает: «No future!»

Все мрачные описания грядущего не только порождают негативные эмоции и лишают нас манящей картинки завтрашнего дня, но и буквально парализуют нашу способность созидать это грядущее сегодня.

Что делать с будущим?

В качестве выхода из создавшегося положения чиновник предлагает обратиться к советскому опыту.

«В ту эпоху существовала выверенная идеологическая модель, и вся мощь огромного государственного аппарата работала на формирование и поддержание образа позитивного будущего. По сути, существовал системный госзаказ на демонстрацию преимуществ грядущего строя – общества всеобщего равенства, братства и отсутствия классового расслоения», – пишет Семенов.

В СССР была выстроена работа по проектированию будущего, примерно то же самое предлагается сделать и в настоящее время. В условиях нарастающей тревожности нужно переходить от попыток угадать будущее к тому, чтобы его сконструировать, что составляет саму суть понятия «социальная архитектура».

Построение будущего нужно начинать сегодня, работая с фундаментальными убеждениями человека. И здесь на помощь приходит «правильная» научная фантастика, через которую новые смыслы и позитивные образы захватывают сознание читателя или зрителя. Задача создания качественной и правильной фантастики приобретает, таким образом, государственный уровень. А значит, по мнению чиновника, необходим осознанный госзаказ на образ прекрасного завтра, или, как написано в статье, «Большой русский образ».

«Без системного развития качественной смысловой фантастики сегодня государство рискует оказаться безоружным в будущем», – резюмирует Семенов.

Критика будущего настоящим

Есть ли что-то полезное для нас в этой статье? Безусловно, образ будущего нужен как инструмент стратегического и долгосрочного планирования. И он должен не придумываться в высоких кабинетах специально созданного Института социальной архитектуры РФ – его нужно довести до общества, согласовать с ним. Нужен общественный консенсус по образу будущего, в противном случае это будет очередной неработающий инструмент госпропаганды.

Можно снять по госзаказу хоть сотни фантастических фильмов и сериалов о светлом будущем, написать на эту тему сотни книг, но у нас пока все плохо даже с базовыми вещами настоящего: невозможно купить квартиру и нормальную машину по адекватной цене, повышаются налоги и закрывается бизнес, вводятся разнообразные запреты и ограничения. Люди хотят просто нормально жить здесь и сейчас, перестать беспокоиться даже не за далекое будущее, а за несколько десятков часов после текущего момента. Именно падение рождаемости говорит о неуверенности в будущем, а не какие-то фантастические сериалы и книги.

Почему в СССР верили в светлое завтра

Даже в СССР, который в качестве примера приводит автор статьи, в 70-х и 80-х годах прошлого века образ будущего «наша цель – коммунизм» настолько разошелся с застойной реальностью, что в него практически никто не верил. Ранее, даже в самые трудные времена Великой Отечественной войны советский человек верил, что «мы победим и жизнь наладится». А все потому, что все видели, как в довоенные годы страна совершила качественный рывок в своем экономическом и культурном развитии.

После войны эти ожидания оказались оправданными, страна не только зализала раны войны, но и первой покорила космос. При этом происходило улучшение жизни советских людей. Как пел Владимир Высоцкий: «Было время и были подвалы, Было дело и цены снижали. И текли, куда надо, каналы. И в конце, куда надо, впадали». Именно такое постепенное улучшение жизни после войны породило в советском обществе веру в будущее светлое завтра. Советские люди в 60-х массово напевали песни про это будущее:

«Я верю, друзья, караваны ракет

Помчат нас вперед от звезды до звезды.

На пыльных тропинках далеких планет

Останутся наши следы».

Крах советского образа будущего

После двух десятилетий улучшения жизни в СССР наступил так называемый застой. Уровень жизни в стране так и не достиг уровня жизни стран Запада. Хотя все в порядке было со стабильностью и относительной уверенностью в ближайшем завтра. Из-за застоя люди потихоньку перестали верить пропаганде светлого коммунистического будущего. И это недоверие возрастало как снежный ком.

А тем временем Запад не только не стоял на месте и развивал свои высокие потребительские стандарты – он их усиленно транслировал на всю оставшуюся планету. И не только жизненные стандарты, но и культурные ценности: музыку, фильмы, книги. В итоге советская пропаганда проиграла войну за умы своих граждан не потому, что была слабой (хотя и это тоже), а потому, что выиграл образ более высокого качества жизни. Советский человек сдал свою великую страну за жвачку и джинсы.

История повторяется: в сегодняшней России люди хотят не только стабильности, но и улучшения качества своей жизни. Хотят хотя бы приблизиться к стандартам потребления развитых стран. Вот это и есть тот самый привлекательный «образ будущего», а не фантастика на тему «российские космодесантники подняли флаг победы над Корусантом, столицей Галактической Империи».