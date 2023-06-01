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«Будущее нашей республики»: Волынец поздравила татарстанцев с Днем защиты детей
Детство – это волшебное время, когда перед человеком открыты все дороги. Это самое важное время для каждого человека. Дети – это наше будущее, будущее нашей республики и страны. Такие слова привела Уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в обращении к жителям республики по случаю Дня защиты детей.
«В Татарстане успешно реализуются и совершенствуются программы, нацеленные на создание условий для достойного воспитания и образования детей, их безопасности и комфорта, уютного проживания, раскрытия их физического, научного и творческого потенциала. Для родителей - проекты, позволяющие помочь быть более осознанными в воспитании детей, создать комфортную среду для всех членов семьи.
Желаю юным друзьям успехов во всех начинаниях, смелости, веселых каникул, крепкой дружбы, счастья и лёгкости, радости и здоровья! Пусть вас всегда окружают внимание и забота, любовь и душевное тепло взрослых, а жизнь будет наполнена добром и светлыми чувствами, теплом семейного очага! Взрослым же хочется пожелать крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, умения быть примером человечности, доброты, любви и мудрости!» - говорится в тексте поздравления.
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