Будущее коммунальных сетей: в Казани запущено производство инновационных решений для ЖКХ

Фото: пресс-службы ГК «РГК» И АрсеналГидро

Торжественное открытие двух новых производственных линий прошло сегодня на территории завода «РГК». Как отметил первый замминистра строительства архитектуры и ЖКХ Татарстана Дамир Шайдуллин, сейчас в республике среди первоочередных задач – повышение надежности инженерных сетей.

«В прошлом году мы смогли заменить около 500 километров инженерных сетей, применяя современные технологии производства трубопроводов. Это позволило нам повысить надежность функционирования коммунальных систем и обеспечить бесперебойное снабжение населения теплом и горячей водой», – заявил замминистра.

Компания РГК приобрела у «Казаньоргсинтеза» (входит в СИБУР) трубный завод, расположенный на территории промышленной площадки предприятия, в 2023 году. Близость производителя сырья (КОС) и производителя полимерных труб позволила переработчику сократить логистическое плечо, оперативно регулируя поставки.

Сегодня в числе инновационной продукции были представлены полимерный лист, позволяющий увеличить срок службы гидротехнических сооружений до 50 лет и сократить эксплуатационные затраты на 40-60 %, а также профиль из НПВХ (непластифицированного поливинилхлорида), позволяющий дешево и эффективно ремонтировать существующие сети.

В ходе экскурсии по производству гостям мероприятия рассказали, что новая продукция, а именно НПВХ профиль, позволит менять существующие сети без перекрытия дорог и выкапывания огромных котлованов. И хотя это не новая для страны технология – в России ее используют уже около 5 лет, для Татарстана это существенная экономия на логистике.

«На сегодняшний день перед переработчиками полимеров стоит задача выжить. Мы видим, что эффективную работу проделывает компания СИБУР, объединяясь в единый такой конгломерат переработчиков и поставщика сырья. Мы видим, что он открывает производство и здесь, в Татарстане. И когда это все объединится: наука, производство сырья и переработчики, мы получим еще один импульс для развития, для сохранения производств и для его развития», – отметил замминистра промышленности и торговли РТ Дмитрий Гуськов.

Генеральный директор ГК «РГК» Ленар Гильмутдинов, в свою очередь, подчеркнул, что эта продукция удобнее не только для рабочих, но и для обыкновенных жителей.

«Если говорить про НПВХ-профиль, то его применение для санации трубопроводов – это в первую очередь удобство для жителей: меньше шума ремонтных работ, сокращение в разы сроков строительства. Есть классический способ: раскапывать трубопровод, демонтировать, уложить новый, засыпать, асфальт уложить. А это 6-10 месяцев. А технология, когда внутрь поврежденного участка трубопровода навивается НПВХ профиль, без остановки стоков, занимает 1-3 месяца. При этом дороги не перекрываются на месяцы», – объяснил он.

Директор «АрсеналГидро» Алсу Зайнуллина отметила, что создание производств стало вполне логичным предложением, так как рынок уже давно готов принять решение, которое связано с увеличением срока службы изделий.

«Для проектных организаций мы предлагаем решения соответствующие СП и способствующие ускоренному прохождению экспертизы, для строительно-монтажных организаций – решения, обеспечивающие быстрый и удобный монтаж, а эксплуатирующим организациям – долговечность, ремонтопригодность и прогнозируемые эксплуатационные расходы. Именно для этого этапа важна эффективность жизненного цикла решения, так как это прямым образом отражается на качестве поставляемых услуг для населения и влияет на тарифы», – подчеркнула Зайнуллина.