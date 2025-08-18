«Будущее – это Казань»: Минниханов о цифровизации и том, как она меняет города

На пленарной сессии форума «РЕБУС 2025» эксперты обсудили, как цифровизация меняет правила игры в развитии городов и агломераций. Татарстан представил свои практики: современные цифровые решения, позволяющие управлять городскими процессами, повышать качество жизни жителей и превращать города в умные и комфортные пространства.





В столице Татарстана стартовал международный форум «РЕБУС 2025: Цифровизация. Инфраструктура»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Хуснуллин приветствовал участников форума «РЕБУС» в Казани

В столице Татарстана стартовал международный форум «РЕБУС 2025: Цифровизация. Инфраструктура». Мероприятие собрало более 2,5 тыс. спикеров и экспертов из России и 35 зарубежных стран. На пленарной сессии «Как цифровизация меняет правила игры в развитии городов и агломераций» гостей по видеосвязи приветствовал зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Сегодня здесь собрались спикеры и эксперты из регионов России и стран СНГ, БРИКС, ШОС. Это мероприятие дает уникальную возможность для диалога и обмена лучшими практиками, для внедрения новейших технологий в строительстве», – сказал он.

Марат Хуснуллин: «Спасибо организаторам и всем гостям за интерес к теме. Пусть форум принесет конкретные решения, новые возможности и вдохновение для работы» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Хуснуллин также напомнил, что по поручению Президента России Владимира Путина в стране запустили нацпроект «Инфраструктура для жизни», который объединяет и синхронизирует все направления работы по созданию современной городской среды.

«Многие решения и инновации могут быть применены для его реализации. Спасибо организаторам и всем гостям за интерес к теме. Пусть форум принесет конкретные решения, новые возможности и вдохновение для работы», – заключил зампред Правительства РФ.

Масштабы строительства в РТ требуют новых управленческих решений

Обратился к гостям также Раис Татарстана Рустам Минниханов, отметив, что интерес к «РЕБУСу» с каждым годом только растет. На полях форума специалисты строительной отрасли и ЖКХ из разных регионов России и стран мира могут обменяться передовым опытом.

Главная тема форума – цифровизация стройиндустрии и ЖКХ, обозначил Минниханов. По его словам, для Татарстана она особенно актуальна: республика показывает впечатляющие результаты в жилищном строительстве. Ежегодно в РТ вводят более 3 млн кв. м жилья, а за последние 5 лет построили свыше 15 млн кв. м. Благодаря этому свои жилищные условия улучшили 610 тысяч семей, в том числе 108 тыс. – в 2024 году.

Рустам Минниханов: «Учитывая масштабы и объемы строительства в республике, нам крайне важно развивать управление строительными процессами» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 2010 года в Татарстане реализуется более 40 республиканских программ в сфере строительства и капитального ремонта. За последние пять лет в регионе появились 48 новых школ и 59 детских садов, благоустроили свыше 5 тыс. дворов и более 4 тыс. многоквартирных домов, создали 331 общественное пространство. Всего за этот период построили и капитально отремонтировали 22 тыс. объектов, общий объем инвестиций составил 540 млрд рублей.

«Учитывая масштабы и объемы строительства в республике, нам крайне важно развивать управление строительными процессами. В этих целях мы активно формируем цифровую вертикаль строительной отрасли», – отметил Минниханов.

Так, в Татарстане внедрили государственную информационную систему градостроительной деятельности (ГИСОГД РТ). Помимо этого, активно используется информационная система управления проектами (ИСУП), применяются BIM-технологии, позволяющие создавать современные и безопасные объекты.

Отдельное внимание в РТ уделяют цифровизации жилищно-коммунального хозяйства: внедрили систему мониторинга состояния жилфонда и реализации программ капремонта (ГИС МЖФ РТ), которая позволяет формировать долгосрочные программы капремонта. В 2025 году в республике планируют отремонтировать почти тысячу многоквартирных домов на сумму свыше 11 млрд рублей.

Кроме того, Татарстан совместно с «Росатомом» реализует проект «Сквозной инвестиционный поток», который упрощает согласительные процедуры при подключении к инженерным сетям.

Раис Татарстана подчеркнул, что комплексная цифровизация позволит снизить риски срыва сроков строительства, оптимизировать процессы от проектирования до ввода объектов в эксплуатацию, а также сделает цифровые сервисы удобными для граждан.

Раис РТ отметил, что полная цифровизация процессов уменьшит риски задержек строительства, упростит все этапы – от проектирования до сдачи объектов – и сделает цифровые сервисы удобными для жителей Фото: rais.tatarstan.ru

Раис РТ обозначил приоритеты цифровизации строительства и ЖКХ в Татарстане

Однако несмотря на успешное внедрение цифровых технологий в строительной отрасли и ЖКХ, в Татарстане все еще остаются важные задачи, которые требуют решения. По словам Рустама Минниханова, прежде всего нужно полностью оцифровать инженерную инфраструктуру, чтобы отказаться от бумажных документов и снизить влияние человеческого фактора.

Среди приоритетов также централизация эксплуатации объектов, которая создаст единую систему управления, упростит обслуживание, повысит прозрачность контроля и снизит затраты. В результате будет создана единая карта сетей с точками подключений для более оперативной работы всех участников процесса.

«Важно, чтобы государство и бизнес имели возможность в режиме реального времени видеть все существующие точки подключений на единой платформе», – сказал Минниханов.

«Уверен, совместными слаженными действиями мы справимся со всеми стоящими перед строительной отраслью и ЖКХ задачами», – отметил татарстанский лидер.

Ильсур Метшин на пленарной сессии представил концепцию цифрового двойника города Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мэр Казани представил цифровой двойник города

Чтобы наглядно показать достижения Татарстана в области цифровизации, мэр Казани Ильсур Метшин на пленарной сессии представил концепцию цифрового двойника города. По его словам, подобные современные технологии помогают принимать оперативные решения и повышать качество жизни горожан, что выводит столицу РТ в топ умных городов России.

Мэр объяснил, что цифровой двойник показывает город в реальном времени, помогает планировать инфраструктуру и принимать решения на основе актуальных данных. Так, на основе 3D-модели города, созданной в прошлом году, архитекторы могут визуализировать новые проекты и оценивать их влияние на городскую среду. Основой системы служит городская геометрия, содержащая все ключевые градостроительные документы, в том числе генплан.

«Сегодня в системе более 700 уникальных видов сведений, содержащих более 20 млн объектов. Выстроенная в ней работа позволяет вести многие процессы сразу в цифровом виде и исключить создания бумажных документов. Более 70 автоматизированных рабочих мест позволяют оперативно в онлайн-режиме оказывать услуги для жителей бизнеса 24 на 7», – сказал мэр.

Метшин подчеркнул, что цифровизация помогает не только в проектировании, но и в содержании города. С помощью систем контроля можно отслеживать состояние дорог, освещения и городской среды, управлять уборкой улиц и благоустройством общественных пространств, а транспортная модель Казани объединяет данные с умных светофоров, камер подсчета трафика и анализа ДТП, что позволяет эффективно организовать движение и снизить аварийность.

«Только за последние 10 лет количество автомобилей в Казани выросло на 30% и достигло 485 тыс. Это не считая транзитного транспорта, в том числе связанного с туристическим трафиком. Мы приближаемся к цифре 5 млн туристов, и половина из них приезжает на личном автотранспорте. Поэтому без эффективных решений по организации движения транспорта даже строительство и ремонт дорог не спасли бы сегодня Казань от колоссальных пробок», – подчеркнул Метшин.

В том числе благодаря цифровым технологиям ситуацию удалось улучшить. Так, средняя скорость движения автотранспорта в Казани за 10 лет повысилась на 7% и составила 35 км в час. Количество ДТП за аналогичный период при росте автомобилизации снизилось более чем на 30%.

По словам мэра, цифровой двойник объединяет данные всех городских систем, позволяя оперативно реагировать на изменения и принимать решения на опережение. Эта система делает Казань умным городом, в котором комфортно жить и работать каждому жителю.

Анатолий Курманов: «Если бы не цифровизация, многие проекты реализовывались бы медленно или с ошибками. Главный критерий оценки власти – качество жизни граждан» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Какой он – город будущего?

Подводя итоги сессии, председатель экспертного совета Центра компетенций «Умный город» Анатолий Курманов задал спикерам вопрос, что же такое город будущего. Раис Татарстана Рустам Минниханов без колебаний назвал Казань примером такого города.

«Вы же слышали, что наш мэр рассказал. Будущее – это Казань», – отметил татарстанский лидер.

По словам Минниханова, «город будущего» – это не просто красивый лозунг, а стандарт высокого качества жизни для жителей. Этот стандарт, по словам татарстанского лидера, важно транслировать на другие города и населенные пункты республики.

«Если бы не цифровизация, многие проекты реализовывались бы медленно или с ошибками. Главный критерий оценки власти – качество жизни граждан. И это должно быть не только в Казани – мы должны создавать такие условия в любой точке, должны транслировать стандарты и на другие территории, населенные пункты, чтобы качество жизни людей сильно не отличалось», – подчеркнул Минниханов.

При этом Раис Татарстана также отметил важность сохранения исторического центра и культурного наследия Казани. По его словам, именно история и архитектурные памятники формируют уникальный облик города и делают его привлекательным для туристов.

«Каждый город славен чем-то своим. Для нас главным достоянием является исторический центр. Люди хотят увидеть то, что было, поэтому важно сохранить это», – сказал Минниханов.

Он отметил, что сохранение исторических объектов требует баланса интересов власти и защитников наследия. При этом развитие города позволяет сочетать современность с историческим обликом, создавая комфортные условия для жителей и гостей Казани.

Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул, что развитие городов, в отличие от финансовых рынков, промышленности или транспорта, предсказать точно невозможно Фото: rais.tatarstan.ru

«Цифровизация важна, но решает любовь и вовлеченность жителей»

Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул, что развитие городов, в отличие от финансовых рынков, промышленности или транспорта, предсказать точно невозможно. Цифровизация меняет жизнь муниципалитетов, но без вовлеченности жителей города будущее не построить.

«Цифровизация сильно меняет города и качество жизни, но без любви, души и без вовлеченности жителей будущего и настоящего города быть не может. Каким оно будет – спрогнозировать не может никто. Мы знаем только о том, что очень скоро в городах будет жить 75-80% населения, что печально», – сказал градоначальник.

Он отметил, что основная цель власти – создавать комфортные условия для людей, обеспечивать диалог с жителями и работать для того, чтобы каждый город был живым, современным и привлекательным для жизни.