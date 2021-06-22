Будущая школа в Альметьевске находится в шорт-листе реализации полилингвальных комплексов

Будущая школа в микрорайоне «Алсу» города Альметьевска находится в шорт-листе плана реализации полилингвальных образовательных комплексов. Об этом во время прямого эфира завил глава района Тимур Нагуманов, отвечая на вопросы подписчиков.

Большинство из обратившихся альметьевцев интересуют сроки открытия. Глава сообщил, что уже подобран участок для будущей полилингвальной школы, также определены объемы финансирования. А о сроках строительства будет сообщено позже.

«Школа находится в шорт-листе плана реализации полилингвальных комплексов Минтимера Шаймиева. Действительно, это очень важный проект, который мы с коллегами периодически обсуждаем», — сказал он.

По словам Нагуманова, на данном этапе по полилингвальным комплексам в Татарстане идет этап согласования.

«Мы первые в шорт-листе, где должна начаться стройка данной школы в республике», — заверил своих подписчиков Тимур Нагуманов, пообещав горожан держать в курсе событий.

Ранее Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев назвал беспроигрышным проект по созданию первых полилингвальных образовательных комплексов в республике.