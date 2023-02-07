«Буду держать его под рукой»: Лаврову в Мали подарили туарегский меч такуба

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня находится с визитом в Мали. Глава малийского МИДа Абдулай Диоп преподнес ему необычный подарок – туарегский меч такуба.

Вручая подарок, он выразил надежду, что Лавров его запомнит, передает РИА Новости.

«Я буду держать его под рукой», – ответил российский дипломат. В ответ он преподнес коллеге картину с изображением здания МИД России.

Отметим, что такуба — туарегский традиционный меч, имеющий прямое обоюдоострое лезвие около метра длиной. Кроме туарегов подобным мечом пользовались и другие народы Африки.

В ходе визита в Мали Лавров обсудил с коллегами региональную и международную ситуацию, практические аспекты предстоящих поставок в Мали российской пшеницы, удобрений и нефтепродуктов. Ожидается, что вслед за Мали российский министр посетит Мавританию и Судан.