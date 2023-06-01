Новый глава Нурлата: коренной местный, сын строителя, депутат и нефтяник

Внеочередная сессия совета Нурлатского района прошла в городском Дворце культуры

Фото: Нурлат-информ

«Владимир Путин неоднократно называл нашу республику кузницей кадров»

Внеочередная сессия совета Нурлатского района прошла в городском Дворце культуры. В ней приняли участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, первый замруководителя Администрации Раиса РТ — начальник Управления по работе с территориями Ильнур Гарипов, депутаты Госсовета РТ Шамил Ягудин, Раис Сулейманов, Людмила Рыбакова и другие.

Обращаясь к участникам заседания Песошин напомнил, что главу Нурлатского района Алмаза Ахметшина утвердили на должность вице-губернатора Смоленской области. По этому поводу он привел слова Президента РФ Владимира Путина, который всегда подчеркивал востребованность управленцев из Татарстана.

«Владимир Путин неоднократно называл нашу республику кузницей кадров. Алмаз Салимович вошел в ряды выходцев из Татарстана, чей опыт работы на республиканском и муниципальном уровне востребован в очередном регионе Российской Федерации», — сказал Песошин.

Алексей Песошин отметил, что благодаря слаженной работе в Нурлатском районе были достигнуты заметные результаты социально-экономического развития Фото: «Нурлат-информ»

Также Премьер-министр отметил, что благодаря слаженной работе в Нурлатском районе были успешно решены вопросы территориального развития, достигнуты заметные результаты в социально-экономической сфере.

«Валовой территориальный продукт района с 2017 года вырос вдвое, достигнув 88,4 млрд рублей. За эти годы в районе реализовано 27 инвестиционных проектов в разных отраслях экономики. Общий объем инвестиций составил более 51 млрд рублей. Ведется строительство знакового для района водовода из Чулпановского месторождения на сумму более 960 млн рублей. Сегодняшнему уровню благоустроенности и внешнему облику города Нурлат могут позавидовать многие города страны, в этом также неоценимый вклад Алмаза Ахметшина», — добавил он.

Во время заседания депутаты прекратили полномочия Ахметшина в качестве главы района. От имени Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и Правительства республики Песошин выразил Ахметшину слова благодарности и вручил награду — орден «Дуслык».

Песошин выразил Ахметшину слова благодарности и вручил награду — орден «Дуслык» Фото: «Нурлат-информ»

«Дамир Азатович в представлении не нуждается, вы все его прекрасно знаете»

Говоря о новой кандидатуре на пост главы района, Алексей Песошин подчеркнул, что Дамир Ишкинеев хорошо знаком нурлатцам.

«Он в представлении не нуждается, вы все его прекрасно знаете. Биография Дамира Азатовича связана с родным Нурлатским районом. За годы трудовой деятельности он приобрел большой опыт работы в системообразующей нефтедобывающей отрасли района, параллельно занимаясь сельскохозяйственным направлением», — охарактеризовал кандидата Песошин.

За назначение Ишкинеева проголосовали 49 депутатов, против — 0 Фото: «Нурлат-информ»

«Дамир Ишкинеев — не только успешный хозяйственник, но и социально-ответственный руководитель, — продолжил Премьер-министр РТ. — Он проводил активную общественную работу, избирался и работал депутатом Нурлатского районного совета трех созывов с 2010 года. Способствовал успешному решению многих наказов жителей района, пользуется заслуженным авторитетом среди жителей и актива района».

За назначение Ишкинеева проголосовали 49 депутатов, против — 0.

Дамир Ишкинеев: «Должность главы района в первую очередь воспринимаю как большую ответственность перед населением» Фото: «Нурлат-информ»

«Должность главы района воспринимаю как большую ответственность перед населением»

Выступая уже в качестве главы района, 56-летний Дамир Ишкинеев поблагодарил Рустама Минниханова и Алексея Песошина за поддержку его кандидатуры, а депутатов — за оказанное высокое доверие. Своему предшественнику Алмазу Ахметшину он пожелал успехов на новом месте работы. Здесь же в торжественной обстановке он принял присягу главы Нурлатского муниципального района.

«Должность главы района в первую очередь воспринимаю как большую ответственность перед населением. Буду делать все, чтобы оправдать доверие. Я приложу все знания, опыт, энергию для дальнейшего позитивного развития Нурлатского района», — произнес с трибуны Ишкинеев.

Также он перечислил три основные задачи, которые видит на посту главы района.

«Буду профессионально управлять хозяйством района, предоставлять и защищать интересы жителей, грамотно руководить административным аппаратом», — перечислил он.

«Я люблю свой родной край. Я здесь родился, вырос, работаю. Здесь жили и работали мои родители. Вы все меня знаете, я долгие годы являюсь депутатом совета района. Я думаю, это будет надежной гарантией во благо достойной работы нашего района», — рассказал новый руководитель.

«Но эта работа невозможна без вашего понимания. С вашей поддержкой Нурлатский район будет процветать, так же как и сейчас», — добавил глава.

Дамир Ишкинеев родился в Нурлате, его отец — заслуженный строитель республики, в честь него в Нурлате названа улица.

Ишкинеев начал трудовую деятельность в 1992 году. Сначала работал начальником Нурлатского управления технологического транспорта, затем занимал ряд ведущих должностей в НГДУ «Нурлатнефть». Параллельно окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет. С 1999 по 2005 годы он возглавлял нефтепромысел ОАО «Татнефтеотдача», после чего был назначен генеральным директором акционерного общества «МАКойл».

С 2010 года Ишкинеев является исполнительным директором «МАКойл». Данная компания занимается разведкой и добычей нефти на участках в Татарстане и в Иркутской области.

В своем прощальном слове на заседании района он перечислил достижения района — за это время были построены многие социальные и культурные объекты Фото: «Нурлат-информ»

«Под руководством Ахметшина Нурлатский район получил новый виток развития, стал еще краше»

В разные годы Нурлатский район возглавляли выдающиеся личности. Предыдущий глава района Алмаз Ахметшин в 2018 году сменил Равиля Кузюрова, который сейчас занимает пост министра лесного хозяйства Татарстана. С 1996 по 2007 год районом руководил выдающийся человек, знаковая фигура для Татарстана — Фатих Сибагатуллин, который после управления районом отстаивал интересы республики в Государственной Думе РФ.

Ахметшин работал на посту Нурлатского района с 2018 по 2023 год. В своем прощальном слове на заседании района он перечислил достижения района — за это время были построены многие социальные и культурные объекты.

«Недавно я стоял за этой трибуной, брал на себя обязательства возглавить и вести вперед Нурлатский район. Действительно за эти годы мы смогли воплотить многие наши планы. Я могу сказать, что многое мы смогли сделать благодаря огромной поддержке руководства нашей республики. Сегодня я хочу выразить слова благодарности не только от себя, но и от всех нурлатцев», — поблагодарил Ахметшин.

Фото: «Нурлат-информ»

Под аплодисменты нурлатцев Ишкинеев вручил Ахметшину удостоверение и значок Почетного гражданина города Нурлат.

Ранее в беседе с корреспондентом «Татар-информа» Ахметшин признался, что получил приглашение на работу в Смоленскую область от и.о. губернатора региона Василия Анохина. На вопрос о первоочередных задачах в области Ахметшин ответил уклончиво. «Пока мне сложно что-то прокомментировать в этой части», — сказал он.

Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» Экзам Губайдуллин считает назначение Ахметшина в Смоленскую область очень удачным решением.

«Это опытный руководитель, строитель. Очень логично, что берут кадры из Татарстана, это признание нашей кадровой школы. Ахметшин приобрел серьезный опыт в республике. Я уверен, что он внесет огромный вклад в развитие Смоленской области, будучи вице-губернатором. Перемещение кадров из региона в регион, на мой взгляд, очень правильное решение и с позиции федерального центра», — поделился с «Татар-информом» Губайдуллин.

Собеседник агентства напомнил, что в Нурлатском районе Ахметшин многое сделал в части строительства и реконструкции социальных объектов.

«Он активно благоустраивал город, строил парки, места отдыха, провел реконструкцию школ, библиотеки. Под руководством Ахметшина Нурлатский район получил новый виток развития, стал еще краше», — подчеркнул Губайдуллин.

Нурлатский муниципальный район образован в 1930 году, расположен на крайнем юге республики на территории Западного Закамья и Самарского Заволжья в 220 км от Казани. В муниципальный район входят 26 сельских поселений и 1 городское поселение — Нурлат. В районе проживает 55344 человек, в том числе в городе 32014 человек.



Район представляет собой зону плодородных черноземных земель и лежит в южной части лесостепной зоны, где имеются залежи нефти, бентонитовой и керамзитовой глины.



Основным природным богатством района является нефть, имеющая решающее значение для экономики района, поэтому важными отраслями промышленности являются нефтедобывающая и перерабатывающая.



К крупным промышленным предприятиям района относятся НГДУ «Нурлатнефть» АО «Татнефть», ОАО «Татнефтепром-Зюзеевнефть», ОАО «Кондурчанефть», Нурлатское управление буровых работ ООО «Татнефть-бурение» и другие.