«Будто спал на диване»: на Западе высмеяли фото нового главы МИД Украины

Журналист из Ирландии Чей Боуз посмеялся над фотографией нового главы МИД Украины Андрея Сибиги, пишет РИА «Новости» со ссылкой на социальные сети журналиста.

Ранее изображение появилось на сайте офиса Владимира Зеленского, но быстро распространилось в СМИ и других соцсетях. Так, фото украинского министра опубликовал репортёр ВГТРК Андрей Руденко в своем телеграм-канале.

«Знакомьтесь, новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибиг. У меня всё», – написал под фото Руденко.

Ирландский журналист, в свою очередь, написал в посте, что новый украинский министр выглядит так, «будто спал на диване, когда ему позвонили».

Напомним, недавно парламент Украины поддержал кандидатуру Сибиги на пост главы украинского МИД. Его предшественник Дмитрий Кулеба был уволен.

фото: телеграм-канал Руденко