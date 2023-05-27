Будто приехал к родственникам: в Казани презентовали туристический потенциал Узбекистана

Принимал гостей и проводил встречу лично Генеральный консул Республики Узбекистан в Казани Фариддин Насриев

Фото: © Лина Саримова / «Татар-информ»

«Мы всегда ставим в пример сотрудничество Узбекистана и Татарстана»

Презентация туристического потенциала Узбекистана прошла на этой неделе в Казани в формате торжественного ужина. На него были приглашены местные блогеры, а также руководители профильных СМИ, принимал гостей и проводил встречу лично Генеральный консул Республики Узбекистан в Казани Фариддин Насриев.

«Это дружественный вечер, который посвящен взаимоотношениям Республики Узбекистан с Республикой Татарстан, а также нашему туристическому потенциалу. Мы всегда ставим в пример сотрудничество Узбекистана и Татарстана на межрегиональном уровне. У нас поистине хорошие отношения во всех сферах», – выступил Генконсул.

По его словам, это в том числе касается торгово-экономических связей: даже во время пандемии товарооборот между Узбекистаном и Татарстаном не упал, а вырос. Активно развивается сотрудничество в образовательной сфере: единственный зарубежный филиал КФУ был открыт в прошлом году именно в Республике Узбекистан. В свою очередь, в Казани обучается более 3 тысяч студентов из Узбекистана.

В том числе касается торгово-экономических связей: даже во время пандемии товарооборот между Узбекистаном и Татарстаном не упал, а вырос Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Если говорить о культурном сотрудничестве, то у нас ежегодно проходят совместные мероприятия. Мы проводим в Татарстане Дни узбекского кино, в Узбекистане проходят Дни татарского кино. Обоюдно празднуются Навруз и Сабантуй. Знаменитый Буинский театр, можно сказать, проехал с гастролями весь Узбекистан», – перечислил Фариддин Насриев.

Присутствовавший на встрече главный редактор ИА «Татар-информ» Ринат Билалов поддержал посыл Генконсула о тесной связи между Татарстаном и Узбекистаном – как культурной, так и духовной. Он также заметил: «Находясь там, всегда кажется, будто ты приехал к родственникам».

«Могу сказать, что и я в Узбекистане почувствовал себя как дома, – согласился генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов. – У нас очень близкие языки, культура, мы вообще близкие друг другу народы. Я считаю, что господин консул проводит огромную работу, чтобы наше сотрудничество было постоянным, уверенным и наполненным реальным содержанием».

Ильшат Аминов: «У нас очень близкие языки, культура, мы вообще близкие друг другу народы» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«До 2017 года в стране не было даже конвертации, так что инвесторы не шли на местный рынок»

Рассказывая о современном, или «новом», Узбекистане, Фариддин Насриев напомнил о том, что после избрания в 2017 году президентом Шавката Мирзиёева в стране были проведены широкомасштабные реформы во всех сферах.

«На прошедшем недавно KazanForum присутствовала делегация из Узбекистана, а также была организована большая выставка “Произведено в Узбекистане”. Оказалось, что многие и не подозревали, что мы производим так много качественных товаров народного потребления. Мы сейчас от экспортеров хлопка перешли к импортерам, то есть мы не экспортируем хлопок из Узбекистана, потому что все 100% перерабатываются на нашей территории. У нас открыто множество предприятий по переработке, и им даже не хватает сырья. Если раньше мы продавали хлопок чуть больше чем на 1 млрд долларов, то сейчас мы только готовую текстильную продукцию экспортируем более чем на 3 млрд долларов», – рассказал Генконсул.

Он также добавил, что в 1991 году население Узбекистана составляло чуть более 18 млн человек, а сейчас эта цифра достигла 36 млн. Ежегодный прирост составляет более 1 млн граждан, и государство делает всё, чтобы создавать новые рабочие места (ежегодно появляется более 350 тыс.).

«На прошедшем недавно KazanForum присутствовала делегация из Узбекистана, а также была организована большая выставка “Произведено в Узбекистане” Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«У нас в школах есть предмет “Русский язык и литература”, независимо от формы обучения. В каждом вузе есть группы, которые преподают на русском языке. Мы знаем, что очень много наших граждан здесь работают, но часто из-за незнания русского языка они занимаются низкооплачиваемым трудом. В этой части у нас есть договоренность с РУДН в Москве и Кооперативным университетом в Казани: любой гражданин Узбекистана, желающий выучить русский язык, идет туда, и мы платим за его обучение. Также мы даем возможность бесплатно обучиться той или иной компетенции WorldSkills», – продолжил Фариддин Насриев.

По просьбе Генконсула приглашенные на встречу блогеры указали на «слабые места, над которыми стоит поработать». Единственное, что они смогли вспомнить, – отсутствие кофе.

«Кофейные бренды сейчас активно заходят в Узбекистан, и это касается не только кофе. До 2017 года в стране не было даже конвертации, так что у инвесторов не было экономической выгоды в том, чтобы заходить на местный рынок. Сейчас же есть очень много инвесторов, заинтересованных в запуске бизнеса в Узбекистане», – ответил Фариддин Насриев.

«Когда мы говорим про туризм, то это локомотив нашей экономики. В прошлом году Узбекистан посетило более полумиллиона граждан РФ, до этого счет шел на десятки» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я бы лучше посетил Узбекистан летом, потому что здесь мне не хватает солнца»

«Когда мы говорим про туризм, то это локомотив нашей экономики. В прошлом году Узбекистан посетило более полумиллиона граждан РФ, до этого счет шел на десятки. В этом году мы рассчитываем преодолеть цифру в миллион российских граждан», – приступил к презентации туристического потенциала Генконсул.

Для этого, по словам Фариддина Насриева, созданы все условия. Во-первых, есть хорошая транспортная доступность: добраться до Узбекистана можно не только самолетом, но и поездами, и комфортабельными автобусами.

Если брать автобусный рейс Казань – Ташкент, он займет 30 часов и обойдется в 5 тыс. рублей. Самолеты из Казани летают практически каждый день, из Москвы в день вылетают по 6-10 рейсов. Если говорить о гостиницах, то в стране представлены все бренды и все категории.

Также в Узбекистане находится один из лучших горнолыжных курортов Средней Азии. Он построен «по лучшим европейским стандартам французами и итальянцами». Есть пляжный отдых, спортивный, медицинский, гастрономический туризм.

«В какое время года лучше приезжать? Я бы лучше посетил Узбекистан летом, потому что мне здесь не хватает солнца, – пошутил Генконсул. – А в целом, когда мы говорим про климат, у нас есть все четыре сезона, и каждый из них прекрасен по-своему».