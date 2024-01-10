«Будто это мои дети»: Путин ответил, как он справляется с руководством большой страны

Фото: пресс-служба Кремля

Президент Владимир Путин заявил, что чувствует в себе силы и энергию для работы на страну и решения задач, стоящих перед ней. Так он ответил на вопрос главы многодетной семьи о том, как российский лидер справляется с руководством большой, многомиллионной страны.

Путин отметил, что когда он, человек, который, чувствует «в себе силы, энергию для работы, для решения стоящих перед страной задач», видит, как россияне – «молодые, красивые, энергичные, талантливые люди» – добиваются каких-либо результатов в науке, в культуре, в образовании, в медицине, в спорте, у него очень часто возникает такое чувство, что как будто это его дети, семья.

«Я так радуюсь за них просто их успехам, их благополучию, их потенциалу», – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что в этом заключается потенциал России – когда все ее жители вместе работают над решением конкретных вопросов, задач.

«<...> вот как сейчас, и делаем это в спокойном, деловом, доброжелательном ритме, режиме, системно успех обеспечен», – цитирует Президента ТАСС.