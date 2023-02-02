«Будьте проще»: Песков объяснил приостановку выдачи новых загранпаспортов

Приостановка выдачи новых, 10-летних загранпаспортов связана с техническими проблемами, а не какими-либо ограничениями на выезд. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, рассказал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

«На остальные же принимают [заявления], на обычные паспорта. Вы сами ответили на свой вопрос», — цитирует его ТАСС.

Он предположил, что пауза в выдаче связана с техническими неполадками с чипами или другими причинами. «Будьте проще, используйте обычные паспорта», — отметил он.

Ранее стало известно, что на госуслугах временно приостановился прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца.