«Будьте дерзкими!»: В Казани открылся II Всероссийский форум «Молодежь и городская среда»

Второй Всероссийский молодежный форум «Молодежь и городская среда» открылся сегодня в Казани на территории Деревни Универсиады. На нем собрались около 400 делегатов из 40 регионов страны.

Участников форума поприветствовал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексей Ересько. Он отметил, что в нашей стране строится множество объектов для молодежи – памп-треки, воркаут-зоны и многие другие.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Как создавать такие объекты без вашего участия? Вы – основная категория, которая запрашивает появление таких объектов по всей стране. Правильно, чтобы вы участвовали в их создании», – сказал Ересько, обращаясь к собравшимся в зале.

На форум приехали представители всех федеральных округов страны. Символично, что он проходит в зале, который принимал Универсиаду-2013, добавил он.

«За тот промежуток времени, который прошел между первым и вторым форумом, выросла ваша активность. Это говорит о том, что вам не все равно, что происходит на улицах городов и населенных пунктов. Вам хочется, чтобы жизнь в этих городах становилась интереснее, красивее», – заметил Ересько.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Руководитель Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Наиля Зиннатуллина в свою очередь отметила, что в Казани по инициативе молодежи построен самый большой в Европе экстрим-парк «Урам».

«Инициаторами, кто создает идею, заказывает государству ту инфраструктуру, которая нужна, выступает молодежь. И это потрясающий кейс, который может случиться в жизни каждого из вас. Прошу вас быть активными, открытыми и дерзкими! Будьте смелыми, не утаивайте в себе мечты и амбиции, которые у вас есть. Дерзайте и давайте вместе делать городскую среду молодежной!», – призвала Зиннатуллина студентов и молодых специалистов.

Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков сообщил, что Казань – студенческий, молодежный город.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Сегодня в Татарстане проживает порядка миллиона молодых жителей и для них в городах и районах республики создается соответствующая среда – молодежные центры, подростковые клубы, центры психолого-педагогической помощи, детские оздоровительные лагеря, молодежные и студенческие пространства», – рассказал он.

Министр отметил, что в разработке концепции этих объектов активно участвуют молодые дизайнеры. А на открывшемся сегодня форуме в Казани пройдут дискуссии о том, каково реальное участие молодежи в реализации городских и районных проектов по строительству, архитектуре, дизайну и концептуальному развитию новых объектов.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Благодаря национальному проекту "Молодежь и дети", утвержденному Указом Президента России Владимира Путина, создаются прекрасные условия для проведения подобных мероприятий», – заключил Садыков.

II Всероссийский молодежный форум «Молодежь и городская среда» проходит в Казани с 19 по 21 августа. Его организатором выступает Министерство строительство и ЖКХ России при поддержке Республики Татарстан и общероссийской организации «Городские реновации». Запланировано более 30 мероприятий: пленарные заседания, экспертные дискуссии, выставки, проектные сессии, воркшопы и встречи с экспертами отрасли.