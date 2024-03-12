«Будете смотреть на цветок и вспоминать меня»: близкие о бойце-герое из зоны СВО

«На небе звезда, а на земле я. Давай поднимайся сюда!»

Герой из Актанышского района Азат Тимиров родился 21 ноября 1986 года в деревне Такталачук. Учился в местной школе. Педагогам он запомнился артистичным и в то же время скромным молодым человеком.

«Азата Тимирова я учила с 6-го по 9-й класс по татарскому языку и литературе. Азат запомнился мне как скромный, умный, послушный юноша», — рассказала о нем учитель Такталачукской школы Альбина Шаемова.

С первого класса педагог готовила Азата к фестивалю «Созвездие-Йолдызлык».

«Я помню его первое стихотворение, потому что я его сама написала: „На небе звезда, а на земле я. Давай поднимайся сюда!“ До 11-го класса Азат выступал как конферансье, мастер художественного слова», — поделилась педагог.

Альбина Шаемова бережно хранит цветы, подаренные Азатом на выпускном вечере. Он тогда сказал: «Этот цветок вырастет высоким, и когда вы будете смотреть на него, вы всегда будете вспоминать меня».

«Этот цветок до сих пор растет у меня дома как память об Азате», — поделилась женщина.

Фото: © Лейсан Газизова

Азат был ранен, но смог восстановиться и вернуться в строй

С 2007 по 2008 год Азат проходил срочную службу в ВС РФ. Затем трудился электриком на Актанышском молочном комбинате в селе Кирово. 27 октября 2022 года вместе с еще тремя сослуживцами был призван на спецоперацию. Они все вместе убыли на передовую для защиты Родины. Попали в 430-й полк.

Трудолюбивого и чистосердечного юношу не забывали руководители комбината, они навещали мать Азата Айсылу Тимирову, помогали и поддерживали ее. А администрация района недавно организовала доставку дров матери воина.

Фото: © Лейсан Газизова

В ходе освободительных боев Азат был тяжело ранен. После лечения и реабилитации военнослужащий вернулся в родную деревню в кратковременный отпуск. Он помогал матери, обустраивал родной дом и двор.

Как говорит Айсылу Тимирова, ее сын жил светлыми мечтами о будущем, хорошо общался с родными и друзьями.

С супругой Азат был в разводе, но общения не прекращал, особенно боготворил маленькую дочку. Его слова «Все для моей дочери!» до сих пор вспоминают односельчане.

После отдыха боец снова отправился на передовую. Никто и подумать не мог, что его возвращение будет последним.

30 декабря 2023 года Азат Тимиров погиб во время очередного столкновения с противником.

Фото: © Лейсан Газизова

«В спецоперации из села Такталачук участвуют восемь бойцов. Гибель двух наших ребят — Азата Тимирова и Тимура Аюпова потрясла всех жителей деревни, всех жителей района», — рассказал глава Такталачукского сельского поселения Марс Мансуров.

В память о ребятах в школе установили мемориальную доску. В торжественной церемонии приняли участие учащиеся школы, учителя и руководство района, ветераны боевых действий.

Фото: © Лейсан Газизова

«Мы преклоняемся перед вами»

Указом Президента Владимира Путина за храбрость на поле боя боец награжден орденом Мужества.

Глава района Ленар Зарипов на торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню, передал награду жене и дочери Азата Тимирова. Он поднял на сцене маленькую девочку в красивом платье и порадовал ее подарками.

Фото: © Лейсан Газизова

Все присутствующие на празднике женщины аплодировали стоя, отдавая дань уважения семье.

Ленар Зарипов поблагодарил матерей, отправивших своих сыновей на защиту Родины, за воспитание отважных мужчин.

«В зале сидят матери, жены, дети, родные и близкие наших солдат, которые, сохраняя наш покой и не жалея своих жизней, совершают подвиги, приближая Победу. Мы преклоняемся перед вами. Пусть наши ребята благополучно вернутся на родину, пусть никому из нас не суждено будет увидеть горе. Пусть Аллах поможет родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, пережить эти невзгоды», — сказал руководитель района.

Фото: © Лейсан Газизова

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.