«Будет сложно, но деваться некуда». Ледяхов - о матче «Спартака» с «Рубином» в Казани

Фото: rubin-kazan.ru

Бывший игрок и тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов оценил сильные стороны казанского «Рубина» перед матчем с московским «Спартаком». Он отметил, что обыграть казанцев «красно-белым» в Казани будет очень сложно.

«Рубин» — сложная команда. Ребята в обороне играют прилично. Плюс матч будет у них дома, а там их обыграть сложно. У Рахимова структурная команда, лидеры хорошо начали сезон. «Спартаку» будет сложно, но деваться некуда. После игры с «Зенитом» есть надежда, что ребята проснутся и начнут набирать очки», – приводит слова Ледяхова «Чемпионат».

Напомним, матч между «Рубином» и «Спартаком» пройдет в субботу, 23 августа, на «Ак Барс Арене» в Казани. «Спартак» после пяти туров занимает тринадцатое место, набрав 5 очков. «Рубин» расположился на четвертой позиции с десятью очками в активе.