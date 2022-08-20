«Будет похоже на I мировую войну»: Киссинджер призвал не затягивать конфликт на Украине

Затягивание конфликта на Украине приведет к эскалации, поэтому с помощью переговоров нужно завершить его. Об этом бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил в подкасте журналиста CNN Дэвида Аксельрода, передает ТАСС.

«Я бы предположил, что Россия по завершению останется в качестве государства, и Украина тоже останется государством, и ситуация радикально изменится, потому что Украину вооружало НАТО, она была тесно связана с НАТО, и определенные отношения с НАТО сохранятся», — посчитал Киссинджер.

По его мнению, предложения Украине войти в состав НАТО были ошибкой, однако ввиду всего произошедшего это уже в прошлом.

Бывший госсекретарь США предостерег от затягивания конфликта, поскольку это уже больше будет похоже на Первую мировую войну.

«Так что я надеюсь, что вскоре страны НАТО договорятся друг с другом о том, каким должно быть завершение, к каким результатам могут прийти переговоры», — резюмировал он.

При этом Киссинджер выступил против уступок России и заявил, что Москва должна «отойти к линии, которая существовала до начала» конфликта.

Североатлантическому альянсу также нужно будет решить, как выстраивать отношения с Россией, «будет ли это часть Европы, возможно ли это теперь, или это будет форпост Китая на окраине Европы».

«Я бы стремился к первому», — добавил он.

24 февраля Президент России объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».