«Будет одна вертикаль власти и представители на местах, мы продумаем объем полномочий»

Переход на одноуровневую систему местного самоуправления не нарушит связь населения с властью. Такое мнение озвучил Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании Госсовета РТ, где обсуждался федеральный законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

На заседании Госсовета РТ обсудили федеральный законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Для человека не важно, какого уровня власть, ему нужно, чтобы все его вопросы были решены»

Законопроект о реформе органов местной власти был принят Госдумой РФ в первом чтении 25 января 2022 года. Он предусматривает переход на одноуровневую систему местной власти в стране. Если сейчас в Татарстане насчитывается 956 муниципальных образований (2 городских округа, 43 муниципальных района, 39 городских поселений, 872 сельских поселения), то, исходя из реалий законопроекта, 911 муниципальных образований должны быть упразднены. А на базе оставшихся муниципальных органов будут сформированы городские и районные округа.

Несмотря на кажущуюся масштабность реформы, для жителей Татарстана она должна пройти незаметно. Об этом, в частности, сказал Президент РТ во время выступления в парламенте республики.

«Для человека не важно, какого уровня власть, ему нужно, чтобы все его вопросы были решены. Вот в этой части нам нужно посмотреть», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Президент Татарстана обратил внимание, что двухуровневой системы муниципальной власти нет ни в одной стране мира, кроме России. И она имеет ряд минусов. Например, в Татарстане необходимо избирать 7 тыс. депутатов сельских поселений, и найти такое количество народных избранников — очень сложная задача. Бонусов выборная должность практически не дает, зато влечет необходимость ежегодной подачи налоговых деклараций.

Вместе с тем институт сельских поселений играет важную роль, поскольку непосредственно контактирует с населением на местах. И эти плюсы, по мнению Рустама Минниханова, очень важно сохранить.

Рустам Минниханов: «Для человека не важно, какого уровня власть, ему нужно, чтобы все его вопросы были решены» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Наши муниципальные поселения — это очень важное звено. В любом случае, все эти структуры останутся, просто они будут наделены полномочиями муниципального округа. Те люди, которые там работают, они будут наделены полномочиями. Когда мы оцениваем все плюсы и минусы, то мы не видим угроз, что связь с населением ухудшится. Я сам работал в районе, я знаю, как выстроена эта система. Мы будем эти структуры поддерживать, потому что они контактируют с населением», — сказал он.

Президент Татарстана отметил, что все госпрограммы в части обеспечения муниципальных служащих транспортом и цифровой инфраструктурой управления территориями — все это сохранится.

«Система муниципального или городского округа должна работать более эффективно. Будет одна вертикаль власти и представители на местах, мы продумаем объем полномочий представителей. Я не вижу, что будет какое-либо ухудшение», — расставил акценты руководитель республики.

Альберт Хабибуллин: «Установленная законопроектом модель избрания главы муниципального образования носит искусственный характер, эффект от ее введения не очевиден» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Если наши поправки пройдут, то мы безболезненно пройдем по всем вопросам»

Федеральный законопроект о реформе органов местной власти до 23 февраля 2022 года будет обсуждаться в регионах России. Госсовет Татарстана сегодня принял свой пакет из 13 поправок к этому документу.

Докладчиком на сессии выступил председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин. Он рассказал, что в работе над поправками кроме депутатов Госсовета РТ принимали участие представители Аппарата Президента Татарстана, сотрудники исполнительных органов власти, представители науки и всех уровней местного самоуправления. Кроме этого, проект федерального закона обсуждался с представителями политических партий и экспертного сообщества.

По словам Альберта Хабибуллина, одна из главных поправок касается выборов глав муниципальных образований. Федеральный законопроект предусматривает, что после избрания главой города или района депутат должен сложить свои полномочия. В Татарстане придерживаются мнения, что депутат должен сложить полномочия только в том случае, если он возглавит местную администрацию, то есть исполком. А вот сам глава муниципального образования покидать ряды депутатского корпуса не доложен, поскольку это снизит авторитет главы муниципалитета и ослабит его позиции в депутатском корпусе. А это окажет негативное влияние на работу представительного органа и в целом всей системы функционирования муниципальной власти. Кроме того, реализация данных положений законопроекта потребует проведения многочисленных дополнительных выборов, которые будут автоматически назначаться сразу после проведения основных выборов муниципальных депутатов.

Депутаты Госсовета также предложили дать возможность регионам самостоятельно устанавливать критерии для формирования территориальных органов местной власти Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Установленная законопроектом модель избрания главы муниципального образования носит искусственный характер, эффект от ее введения не очевиден. Применяющаяся в настоящее время модель избрания главы не приводит к конфликту интересов, не нарушает статусные ограничения, понятна муниципальному сообществу и вполне успешно апробирована на практике», — подчеркнул Альберт Хабибуллин.

Депутаты Госсовета также предложили дать возможность регионам самостоятельно устанавливать критерии для формирования территориальных органов местной власти. В связи с ликвидацией поселений предполагается, что их функции будут осуществлять территориальные органы местных администраций. Но по какому принципу их организовывать?

«Отсутствие критериев, по мнению депутатов, создает риски необоснованного образования территориальных органов без наличия объективной на то необходимости либо, наоборот, отсутствия территориальных органов там, где такая необходимость продиктована объективными обстоятельствами», — отметил Альберт Хабибуллин.

В качестве отдельной поправки депутаты Госсовета РТ предложили предусмотреть возможность проведения в переходный период дополнительных выборов муниципальных депутатов в случае досрочного прекращения их полномочий. Не секрет, что депутаты иногда принимают решение досрочно завершить свои полномочия, например, в связи с болезнью или переездом. Отсутствие допвыборов в переходный период может ослабить депутатские корпуса муниципалитетов.

Президент РТ отметил, что даже в случае отклонения поправок из Татарстана федеральный законопроект в целом несет больше плюсов для республики, чем минусов Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Депутаты Госсовета РТ поддержали предложенные поправки и поручили представлять их в нижней палате российского парламента депутату Госдумы РФ от Татарстана Айрату Фаррахову.

Подводя итог обсуждения, Президент РТ отметил, что даже в случае отклонения поправок из Татарстана федеральный законопроект в целом несет больше плюсов для республики, чем минусов. «Если не получится, то это не смертельно. Если наши поправки пройдут, то мы безболезненно пройдем по всем вопросам», — отметил он.