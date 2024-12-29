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Будет ли у татарского кино свой «Великолепный век»?
В «Татаркино» подвели итоги года
Что принес Татарстану 100-летний юбилей республиканского кинематографа? Почему сложно сотрудничать с турецкими кинематографистами? Является ли «Небесная гора» региональным кино, а «Алтын минбар» – мусульманским фестивалем? Тезисы беседы Миляуши Айтугановой с журналистами собрала культурный обозреватель «Татар-информа».
Системной инфраструктуры кинопроизводства по-прежнему нет
В 2024 году в сфере государственной поддержки татарстанского кино прозвучали названия четырех полнометражных игровых проектов.
Фильм режиссера Салавата Юзеева «Гора влюбленных» снят на субсидию Министерства культуры России и при финансовой поддержке Министерства культуры Татарстана. Впервые он был показан зрителю осенью на фестивале «Алтын минбар», победив в режиссерской и сценарной номинациях. Работа была отмечена и на XVII Международном кинофестивале «Евразия» (приз за лучшую женскую роль). Официальная премьера состоялась 5 ноября в московском Доме кино. Генеральный продюсер фильма – директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова. В феврале 2025 года планируется широкий российский прокат картины.
Полнометражка «Немая кукушка» московского режиссера Рауфа Кубаева также снята при продюсерском участии директора «Татаркино» и получила приз Раиса Республики Татарстан «За гуманизм в киноискусстве» на XX Казанском международном кинофестивале «Алтын минбар». На премьере в том же Доме кино яблоку было негде упасть — татары Москвы и Подмосковья приехали поздравить соплеменников с творческой победой. В фильме снялись Зульфат Хаким и Саида Мухаметзянова.
Под занавес уходящего года, 20 декабря состоялся первый съемочный день нового кинопроекта. Сценарий экранизации пьесы «Әниләр һәм бәбиләр» написала Айгуль Ахметгалеева, одна из призеров «Новой татарской пьесы» 2024 года, режиссеры — Ирек Хафизов и Юлия Захарова. Фильм снимается на субсидию по государственной программе «Сохранение национальной идентичности татарского народа». Премьера планируется на 25 августа 2025 года, в день 90-летнего юбилея Туфана Миннуллина.
Полнометражный байопик «Учитель» о татарском богослове Шигабутдине Марджани — совместный проект России, Татарстана и Узбекистана — начнут снимать на средства Министерства культуры России летом 2025 года в Самарканде, а осенью продолжат работу на территории Татарстана. Черновой монтаж фильма-притчи планируют закончить к концу будущего года, премьера должна состояться в 2026-м.
Но речь по-прежнему идет не о системной инфраструктуре татарстанского кинопроизводства, а о частной инициативе продюсеров в получении финансирования из федерального бюджета и о копродукции с регионами России и странами СНГ. Как отметила Миляуша Айтуганова, хотя Татарстан привлекателен для киносъемок, у нас по-прежнему наблюдается отток кадров в регионы, где есть киноинфраструктура и специалисты имеют постоянный заработок, а не перебиваются гонорарами от разовых проектов.
Российские фильмы оказались более востребованными в прокате, чем иностранные
Все же кинопроизводство не основная функция «Татаркино». Эта организация — потомок местного отделения всесоюзного кинопроката, поэтому опция проката имеет накатанную колею и стремительно развивается благодаря современным технологиям. 14 киноучреждений Татарстана имеют самостоятельный юридический статус. Помимо казанского кинотеатра «Мир» существует еще 181 точка кинопоказа по республике: 7 муниципальных кинотеатров, 47 кинозалов во дворцах культуры, 26 частных кинотеатров, 24 кинопередвижки. Под занавес года – 25 декабря открылся новый кинотеатр в Мамадыше.
В 2024 году в Татарстане «прокатали» 405 отечественных и зарубежных фильмов, которые собрали 60,5 млн рублей. Причем российские оказались более востребованными, чем иностранные. Показов по «Пушкинской карте» было почти на 30 миллионов. Татарских фильмов в прокате было не так много: «Мишка», «823-й километр». Хорошие сборы получила киргизская кинолента «Рай под ногами матерей».
Как подчеркнули организаторы пресс-полдника в кинотеатре «Мир», «Татаркино» не является киностудией, а поддержка кинопроизводства — малая часть функционала государственного бюджетного учреждения культуры РТ. Организация помимо обеспечения проката фильмов по республике ежегодно проводит несколько десятков социальных мероприятий, в том числе кинофестивалей.
В этом году прошло несколько крупных международных мероприятий, связанных с киноиндустрией. Знаковым событием года стал круглый стол «Копродукция как драйвер развития киноиндустрии» в марте в Казанском государственном институте культуры. Руководители главных киностудий Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Белоруссии, Кыргызстана и Азербайджана впервые собрались в Татарстане для обсуждения перспектив сотрудничества.
В штате «Татаркино» вместе с филиалами в Набережных Челнах и Бугульме работают 98 человек, среди которых юристы, бухгалтерия, водители и методисты. В казанском офисе занято около 20 человек. Малочисленная команда тем не менее умудряется ежегодно координировать работу такого масштабного кинофестиваля, как «Алтын минбар». Два десятка специалистов оформляют документы, формируют программу, ведут переговоры с отборочной комиссией, членами жюри, звездными участниками и партнерами дирекции, обеспечивают работу пресс-центра. К счастью, в последние два года вопросы питания, проживания и проезда гостей взяла на себя Дирекция спортивных и социальных программ. Церемонии открытия и закрытия фестиваля также легли на плечи подрядчиков.
«Алтын минбар» вернули, «мусульманский» убрали
В марте 2024 года было заявлено о том, что Казанскому международному кинофестивалю будет возвращено название «Алтын минбар». При этом фестиваль лишился определения «мусульманский», но, тем не менее, прошел в сентябре в своих лучших традициях. Это определение периодически вызывало споры и провоцировало скандалы с «нехаляльностью» приглашаемых звезд и почетных гостей.
Следуя девизу «Через диалог культур — к культуре диалога», организаторы кинофеста взяли курс на расширение сотрудничества в копродукции и выход на международные кинорынки. В программе закрепились дни кино стран-участников: Индии, Саудовской Аравии, Малайзии, Казахстана. А среди почетных гостей и членов жюри все чаще стали появляться узнаваемые лица турецкого кино (председатель жюри 2024 года — Метин Гюнай).
На днях прошло первое организационное совещание по XXI Казанскому международному кинофестивалю «Алтын минбар». Стало известно, что он пройдет с 6 по 9 сентября 2025 года, а церемонии открытия и закрытия планируется провести в новом здании театра Камала. В «Татаркино» сообщили также, что будут введены платные показы фильмов. В качестве площадок рассматриваются ближайшие к Камаловскому кинотеатры в торговых центрах Вахитовского района.
«На производство полнометражного фильма нужно закладывать минимум 50 миллионов рублей»
Как известно, Турция – один из мировых лидеров по кинопроизводству и количеству киностудий, фильмы которых покупают телеканалы разных стран. Между тем Миляуша Айтуганова сообщила журналистам, что турецкий государственный телерадиоканал ТRT намерен купить «нашу классику» – «Куктау» и «Бибинур», а также все фильмы, снятые татарстанцами за последние 10 лет. В связи с этим встал вопрос о переводе картин на языки стран, которые в них заинтересованы.
В июне в «Мире» прошли Дни турецкого кино под эгидой Генерального консульства Турции в Казани и при поддержке минкультов Турции и Татарстана.
В октябре основатель и владелец крупнейшей в Турции продюсерской компании, которая выпустила целый ряд турецких сериалов, Мехмед Боздаг встретился в Казани с Раисом Татарстана и посетил кинотеатр «Мир». По результатам переговоров с Айтугановой турецкий продюсер заинтересовался материалом романа «Мухаджиры». Однако сложность сотрудничества с кинокомпаниями Турции, по ее мнению, заключается в том, что кинематограф в этой стране отделен от государства и является преимущественно частным. И чтобы вызвать интерес к сотрудничеству, нужны соизмеримый бюджет и хорошая прокатная история.
Отвечая на вопрос, возможны ли в татарском кино такие же кейсы, как сериалы «Великолепный век», «Основание: Осман» и «Воскресший Эртугрул», директор «Татаркино» сообщила, что бюджет таких фильмов исчисляется не десятками миллионов, а миллиардами рублей. На данный момент на кинопроизводство в Татарстане выделяется 10 миллионов рублей в год. По словам опытного продюсера, на производство одного полнометражного фильма необходимо закладывать минимум 50 миллионов рублей. Российские дистрибьюторы даже не рассматривают продукцию с меньшим бюджетом — это маркер качества.
Для сравнения: в Саха-Якутии на кинопроизводство выделяется 80 миллионов рублей в год, в Башкортостане — 50. А к примеру, содержание Фонда кино, проект которого был создан несколько лет назад, в случае реализации будет обходиться республике не менее чем в 100 миллионов рублей.
«Не региональное, а российское!»
Последние несколько лет в России наблюдается бум регионального кино. Как считает руководитель «Татаркино», причина в том, что оно поднимает темы, о которых «в пределах Садового кольца» даже не имеют представления. Проекты из нестоличных регионов чаще всего выигрывают питчинги и вызывают интерес кинопродюсеров, удивляя подходами, идеями и решениями.
В то же время Айтуганова считает, что понятие «региональный кинематограф» занижает планку восприятия интереснейшего и во многом идеологически передового кино регионов. «Ёлки-11», к примеру, сняты в Альметьевске – можно ли считать их региональным кино? Регионы — часть России, поэтому логично и корректно называть это кино российским.
Некорректно называть кино региональным и по параметрам источников финансирования. Например, «Гора влюбленных» преимущественно субсидировалась из федерального бюджета, как и «Немая кукушка».
Как считает продюсер, региональным кино можно считать, только если оно рассчитано строго на аудиторию определенного региона.
100-летие татарстанского кино
В марте 2024 года широко отмечалось 100-летие кино Татарстана. Главным событием стал приезд руководителей киностудий стран СНГ, а также представителей Фонда поддержки регионального кинематографа, студии документальных фильмов «Лендок», партнеров «Татаркино» из Москвы, Башкортостана и других регионов России. Миляуша Айтуганова считает это признанием факта существования татарстанского кинематографа. Юбилей запомнился зрителям выставкой киноэкспонатов и альбомом «100 лет, 100 мгновений».
Это стало хорошим поводом для создания в Казани музея кино и ревизии богатого киноархива, где помимо общеизвестного «Булат-Батыра» имеются еще лента «Мои университеты» о Максиме Горьком и богатое наследие студии кинохроники. Казанский архив насчитывает около 15 тысяч единиц хранения, бугульминский — 3 тысячи. Бобины с кинопленкой хранятся в здании офиса «Татаркино», где был сделан ремонт и произведена опись экспонатов. Но этих условий для сохранности пленочного архива недостаточно — необходимо учитывать влажность и температуру. Айтуганова привела в пример опыт работы коллег из красноярского «Енисей кино», где, по ее словам, регулярно проверяют сохранность пленки.
Под музей «Татаркино» планирует задействовать две площадки. В здании кинотеатра «Мир» уже стоит электронная панель, которая знакомит посетителей с историей кино в регионе, а на втором этаже будет обустроена «Квартира режиссера» в стиле 80-х годов. На территории офиса «Татаркино» обустраивается помещение, где будут выставлены экспонаты и можно будет даже посмотреть архивные фильмы.
Напомним, нынешним летом в Казани прошел Фестиваль архивного кино. Горожане смотрели фильмы в сквере Аксенова под открытым небом. В программу вошли как знаменитые, так и забытые современниками киноленты, малоизвестное научное и зрелищное кино, фильмы-портреты об известных личностях Татарстана и казанская кинохроника. В муниципальных кинотеатрах и на уличных площадках по республике также проходили показы.
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