Будет ли у татарского кино свой «Великолепный век»?

Что принес Татарстану 100-летний юбилей республиканского кинематографа? Почему сложно сотрудничать с турецкими кинематографистами? Является ли «Небесная гора» региональным кино, а «Алтын минбар» – мусульманским фестивалем? Тезисы беседы Миляуши Айтугановой с журналистами собрала культурный обозреватель «Татар-информа».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Системной инфраструктуры кинопроизводства по-прежнему нет

В 2024 году в сфере государственной поддержки татарстанского кино прозвучали названия четырех полнометражных игровых проектов.

Фильм режиссера Салавата Юзеева «Гора влюбленных» снят на субсидию Министерства культуры России и при финансовой поддержке Министерства культуры Татарстана. Впервые он был показан зрителю осенью на фестивале «Алтын минбар», победив в режиссерской и сценарной номинациях. Работа была отмечена и на XVII Международном кинофестивале «Евразия» (приз за лучшую женскую роль). Официальная премьера состоялась 5 ноября в московском Доме кино. Генеральный продюсер фильма – директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова. В феврале 2025 года планируется широкий российский прокат картины.

Полнометражка «Немая кукушка» московского режиссера Рауфа Кубаева также снята при продюсерском участии директора «Татаркино» и получила приз Раиса Республики Татарстан «За гуманизм в киноискусстве» на XX Казанском международном кинофестивале «Алтын минбар». На премьере в том же Доме кино яблоку было негде упасть — татары Москвы и Подмосковья приехали поздравить соплеменников с творческой победой. В фильме снялись Зульфат Хаким и Саида Мухаметзянова.

Режиссеры Ирек Хафизов и Юлия Захарова Фото: tatarkino.ru

Под занавес уходящего года, 20 декабря состоялся первый съемочный день нового кинопроекта. Сценарий экранизации пьесы «Әниләр һәм бәбиләр» написала Айгуль Ахметгалеева, одна из призеров «Новой татарской пьесы» 2024 года, режиссеры — Ирек Хафизов и Юлия Захарова. Фильм снимается на субсидию по государственной программе «Сохранение национальной идентичности татарского народа». Премьера планируется на 25 августа 2025 года, в день 90-летнего юбилея Туфана Миннуллина.

Полнометражный байопик «Учитель» о татарском богослове Шигабутдине Марджани — совместный проект России, Татарстана и Узбекистана — начнут снимать на средства Министерства культуры России летом 2025 года в Самарканде, а осенью продолжат работу на территории Татарстана. Черновой монтаж фильма-притчи планируют закончить к концу будущего года, премьера должна состояться в 2026-м.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Но речь по-прежнему идет не о системной инфраструктуре татарстанского кинопроизводства, а о частной инициативе продюсеров в получении финансирования из федерального бюджета и о копродукции с регионами России и странами СНГ. Как отметила Миляуша Айтуганова, хотя Татарстан привлекателен для киносъемок, у нас по-прежнему наблюдается отток кадров в регионы, где есть киноинфраструктура и специалисты имеют постоянный заработок, а не перебиваются гонорарами от разовых проектов.

Российские фильмы оказались более востребованными в прокате, чем иностранные

Все же кинопроизводство не основная функция «Татаркино». Эта организация — потомок местного отделения всесоюзного кинопроката, поэтому опция проката имеет накатанную колею и стремительно развивается благодаря современным технологиям. 14 киноучреждений Татарстана имеют самостоятельный юридический статус. Помимо казанского кинотеатра «Мир» существует еще 181 точка кинопоказа по республике: 7 муниципальных кинотеатров, 47 кинозалов во дворцах культуры, 26 частных кинотеатров, 24 кинопередвижки. Под занавес года – 25 декабря открылся новый кинотеатр в Мамадыше.

В 2024 году в Татарстане «прокатали» 405 отечественных и зарубежных фильмов, которые собрали 60,5 млн рублей. Причем российские оказались более востребованными, чем иностранные. Показов по «Пушкинской карте» было почти на 30 миллионов. Татарских фильмов в прокате было не так много: «Мишка», «823-й километр». Хорошие сборы получила киргизская кинолента «Рай под ногами матерей».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как подчеркнули организаторы пресс-полдника в кинотеатре «Мир», «Татаркино» не является киностудией, а поддержка кинопроизводства — малая часть функционала государственного бюджетного учреждения культуры РТ. Организация помимо обеспечения проката фильмов по республике ежегодно проводит несколько десятков социальных мероприятий, в том числе кинофестивалей.

В этом году прошло несколько крупных международных мероприятий, связанных с киноиндустрией. Знаковым событием года стал круглый стол «Копродукция как драйвер развития киноиндустрии» в марте в Казанском государственном институте культуры. Руководители главных киностудий Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Белоруссии, Кыргызстана и Азербайджана впервые собрались в Татарстане для обсуждения перспектив сотрудничества.

В штате «Татаркино» вместе с филиалами в Набережных Челнах и Бугульме работают 98 человек, среди которых юристы, бухгалтерия, водители и методисты. В казанском офисе занято около 20 человек. Малочисленная команда тем не менее умудряется ежегодно координировать работу такого масштабного кинофестиваля, как «Алтын минбар». Два десятка специалистов оформляют документы, формируют программу, ведут переговоры с отборочной комиссией, членами жюри, звездными участниками и партнерами дирекции, обеспечивают работу пресс-центра. К счастью, в последние два года вопросы питания, проживания и проезда гостей взяла на себя Дирекция спортивных и социальных программ. Церемонии открытия и закрытия фестиваля также легли на плечи подрядчиков.

Фото: Дарья Граник

«Алтын минбар» вернули, «мусульманский» убрали

В марте 2024 года было заявлено о том, что Казанскому международному кинофестивалю будет возвращено название «Алтын минбар». При этом фестиваль лишился определения «мусульманский», но, тем не менее, прошел в сентябре в своих лучших традициях. Это определение периодически вызывало споры и провоцировало скандалы с «нехаляльностью» приглашаемых звезд и почетных гостей.

Следуя девизу «Через диалог культур — к культуре диалога», организаторы кинофеста взяли курс на расширение сотрудничества в копродукции и выход на международные кинорынки. В программе закрепились дни кино стран-участников: Индии, Саудовской Аравии, Малайзии, Казахстана. А среди почетных гостей и членов жюри все чаще стали появляться узнаваемые лица турецкого кино (председатель жюри 2024 года — Метин Гюнай).

На днях прошло первое организационное совещание по XXI Казанскому международному кинофестивалю «Алтын минбар». Стало известно, что он пройдет с 6 по 9 сентября 2025 года, а церемонии открытия и закрытия планируется провести в новом здании театра Камала. В «Татаркино» сообщили также, что будут введены платные показы фильмов. В качестве площадок рассматриваются ближайшие к Камаловскому кинотеатры в торговых центрах Вахитовского района.

Миляуша Айтуганова и Мехмет Боздаг Фото: tatarkino.ru

«На производство полнометражного фильма нужно закладывать минимум 50 миллионов рублей»

Как известно, Турция – один из мировых лидеров по кинопроизводству и количеству киностудий, фильмы которых покупают телеканалы разных стран. Между тем Миляуша Айтуганова сообщила журналистам, что турецкий государственный телерадиоканал ТRT намерен купить «нашу классику» – «Куктау» и «Бибинур», а также все фильмы, снятые татарстанцами за последние 10 лет. В связи с этим встал вопрос о переводе картин на языки стран, которые в них заинтересованы.

В июне в «Мире» прошли Дни турецкого кино под эгидой Генерального консульства Турции в Казани и при поддержке минкультов Турции и Татарстана.

В октябре основатель и владелец крупнейшей в Турции продюсерской компании, которая выпустила целый ряд турецких сериалов, Мехмед Боздаг встретился в Казани с Раисом Татарстана и посетил кинотеатр «Мир». По результатам переговоров с Айтугановой турецкий продюсер заинтересовался материалом романа «Мухаджиры». Однако сложность сотрудничества с кинокомпаниями Турции, по ее мнению, заключается в том, что кинематограф в этой стране отделен от государства и является преимущественно частным. И чтобы вызвать интерес к сотрудничеству, нужны соизмеримый бюджет и хорошая прокатная история.

Отвечая на вопрос, возможны ли в татарском кино такие же кейсы, как сериалы «Великолепный век», «Основание: Осман» и «Воскресший Эртугрул», директор «Татаркино» сообщила, что бюджет таких фильмов исчисляется не десятками миллионов, а миллиардами рублей. На данный момент на кинопроизводство в Татарстане выделяется 10 миллионов рублей в год. По словам опытного продюсера, на производство одного полнометражного фильма необходимо закладывать минимум 50 миллионов рублей. Российские дистрибьюторы даже не рассматривают продукцию с меньшим бюджетом — это маркер качества.

Для сравнения: в Саха-Якутии на кинопроизводство выделяется 80 миллионов рублей в год, в Башкортостане — 50. А к примеру, содержание Фонда кино, проект которого был создан несколько лет назад, в случае реализации будет обходиться республике не менее чем в 100 миллионов рублей.

«Не региональное, а российское!»

Последние несколько лет в России наблюдается бум регионального кино. Как считает руководитель «Татаркино», причина в том, что оно поднимает темы, о которых «в пределах Садового кольца» даже не имеют представления. Проекты из нестоличных регионов чаще всего выигрывают питчинги и вызывают интерес кинопродюсеров, удивляя подходами, идеями и решениями.

В то же время Айтуганова считает, что понятие «региональный кинематограф» занижает планку восприятия интереснейшего и во многом идеологически передового кино регионов. «Ёлки-11», к примеру, сняты в Альметьевске – можно ли считать их региональным кино? Регионы — часть России, поэтому логично и корректно называть это кино российским.

Некорректно называть кино региональным и по параметрам источников финансирования. Например, «Гора влюбленных» преимущественно субсидировалась из федерального бюджета, как и «Немая кукушка».

Как считает продюсер, региональным кино можно считать, только если оно рассчитано строго на аудиторию определенного региона.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

100-летие татарстанского кино

В марте 2024 года широко отмечалось 100-летие кино Татарстана. Главным событием стал приезд руководителей киностудий стран СНГ, а также представителей Фонда поддержки регионального кинематографа, студии документальных фильмов «Лендок», партнеров «Татаркино» из Москвы, Башкортостана и других регионов России. Миляуша Айтуганова считает это признанием факта существования татарстанского кинематографа. Юбилей запомнился зрителям выставкой киноэкспонатов и альбомом «100 лет, 100 мгновений».

Это стало хорошим поводом для создания в Казани музея кино и ревизии богатого киноархива, где помимо общеизвестного «Булат-Батыра» имеются еще лента «Мои университеты» о Максиме Горьком и богатое наследие студии кинохроники. Казанский архив насчитывает около 15 тысяч единиц хранения, бугульминский — 3 тысячи. Бобины с кинопленкой хранятся в здании офиса «Татаркино», где был сделан ремонт и произведена опись экспонатов. Но этих условий для сохранности пленочного архива недостаточно — необходимо учитывать влажность и температуру. Айтуганова привела в пример опыт работы коллег из красноярского «Енисей кино», где, по ее словам, регулярно проверяют сохранность пленки.

Под музей «Татаркино» планирует задействовать две площадки. В здании кинотеатра «Мир» уже стоит электронная панель, которая знакомит посетителей с историей кино в регионе, а на втором этаже будет обустроена «Квартира режиссера» в стиле 80-х годов. На территории офиса «Татаркино» обустраивается помещение, где будут выставлены экспонаты и можно будет даже посмотреть архивные фильмы.

Напомним, нынешним летом в Казани прошел Фестиваль архивного кино. Горожане смотрели фильмы в сквере Аксенова под открытым небом. В программу вошли как знаменитые, так и забытые современниками киноленты, малоизвестное научное и зрелищное кино, фильмы-портреты об известных личностях Татарстана и казанская кинохроника. В муниципальных кинотеатрах и на уличных площадках по республике также проходили показы.