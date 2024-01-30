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Общество 30 января 2024 22:08

«Будет круче, чем термы»: в Нижнекамске появится сад из 1 тыс. кустов сирени

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«Будет круче, чем термы»: в Нижнекамске появится сад из 1 тыс. кустов сирени
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В парке Баки Урманче в Нижнекамске уже высажены почти 1 тыс. кустов сирени. Через несколько лет это место станет достойным соперником терм по вниманию туристов, заявил на дискуссии в Казанском Кремле мэр Нижнекамска Рамиль Муллин.

«Мы посадили туда почти 1 тыс. деревьев. Я надеюсь, что через пять лет, когда они зацветут, это будет круче, чем наши термы. Наша задача – показывать людям те природные богатства, которые есть у нас в районе», – заявил градоначальник.

Он добавил, что в прошлом году бульвар Баки Урманче представлял собой большую парковку, однако его переделали в красивый парк.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
#нижнекамск #Рамиль Муллин #благоустройство территорий
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