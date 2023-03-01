«Будет дешевле и быстрее»: в Казани обсудили использование металлоконструкций при стройке

Широкое применение стальных конструкций при возведении многоквартирных домов обсудили эксперты и участники отрасли на профильной конференции в Казани. Использование металлоконструкций в массовом строительстве позволит снизить затраты и повысить эффективность процесса, сообщил журналистам заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Ильшат Гимаев.

Он напомнил, что в Татарстане начиная с 2010 года вводится более 3 млн кв. метров жилья ежегодно. При этом используются самые разные технологии возведения зданий: кирпич, монолит, каркас, дерево.

«Сегмент металлокаркасов сейчас очень небольшой, он находится в зачаточном состоянии. Но сегодня в целом изменилась экономическая конъюнктура, внутренний рынок России получил большие возможности для производства металлоконструкций. Нужно эффективно использовать эти возможности отечественных производителей, один из вариантов — применение в жилищном строительстве», — пояснил Гимаев.

Он добавил, что зачастую внедрению новшеств на строительном рынке препятствует традиционный консерватизм участников отрасли и отсутствие нормативной базы. В случае с металлоконструкциями для многоквартирных домов эти вопросы уже решены. При этом дома, созданные по такой технологии, ничем не уступают по своим эксплуатационным характеристикам традиционному монолиту, выигрывая в стоимости затрат.

«Думаю, что этот сегмент в будущем займет 3–5% рынка. Производители говорят, что местами такая технология будет дешевле, чем обычное домостроение. Среди преимуществ здесь также скорость возведения объектов, конструкции удобно собираются. Это капитальные строения, которые должны прослужить минимум 50 лет, никаких послаблений по СНИПам и ГОСТам для них нет», — подчеркнул Ильшат Гимаев.

Его слова дополнил заместитель директора Департамента строительной деятельности и архитектуры Минстроя России Александр Степанов, который выступил перед участниками конференции по видеосвязи.

«Одна из наших главных целей на сегодня — это разрешение применения различных новых материалов в строительстве, расширение технологических возможностей стройкомплекса. Без внедрения новых решений и материалов на отечественном рынке строить так же активно, как это было раньше, будет сложнее», — констатировал Степанов.

По его словам, подобные задачи сейчас стоят не только перед стройкой, но и перед другими отраслями страны. Для успешного решения этих вызовов нужна более тесная координация между отраслями и участниками рынка. Один из таких шагов — активизация взаимодействия с производителями изделий из металла. Федеральный гость мероприятия также отметил продуктивное сотрудничество с коллегами из Татарстана.

«Вместе с вами мы сделаем всё необходимое для выполнения поставленных задач и принесения ощутимой пользы нашим отраслям. Мы будем продолжать наше активное сотрудничество в научно-инновационной плоскости в рамках нового отраслевого консорциума, созданного в конце прошлого года», — резюмировал Александр Степанов и пожелал всем участникам конференции плодотворной работы.

После вступительных слов участники приступили к рабочей части конференции. Среди тем обсуждения — технические решения и преимущества технологии строительства многоквартирных домов на металлокаркасе, экономическая эффективность и особенности проектирования таких зданий. Также на конференции была представлена практика применения стального каркаса и каркасно-обшивных стен при строительстве объектов социальной инфраструктуры и промышленности.