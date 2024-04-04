Будем жить на свои: почему Россия стремительно сокращает свой внешний долг

Внешний долг России по итогам 2023 года сократился на 17,7%, до $316,8 млрд, сообщил Банк России

Фото: kremlin.ru

Возвращение Belle Epoque?

Внешний долг России по итогам 2023 года сократился на 17,7%, до $316,8 млрд, сообщил Банк России. Это рекордно низкий показатель с 2007 года, когда долг составлял $313,2 млрд.

В отчете регулятора констатируется, что общего снижения удалось достичь за счет уменьшения задолженности госсектора и «прочих» секторов экономики. Этот показатель уменьшился на $68,2 млрд. При этом внешняя задолженность органов госуправления за 12 месяцев снизилась на треть – до $32,7 млрд, внешние обязательства по валютным госбумагам — на 9,2%, до $14,8 млрд, по ОФЗ — на 41,2%, до $16,537 млрд. Снижение долгов госсектора, безусловно, является довольно положительным явлением. При этом долг банковского сектора ($94,7 млрд) остался практически неизменным.

Получается, что долговая нагрузка на российскую экономику сократилась. По состоянию на 1 января 2024 года долговая нагрузка, рассчитываемая как отношение внешнего долга к ВВП, снизилась до 15,8% (сократилась на 0,7 п.п.). Это приемлемый уровень в отличие от других мировых держав и является безопасным. Теперь российская экономика гораздо меньше зависит от внешних кредиторов.

А ведь 2007 год, на уровень которого по долгам мы сейчас вышли, можно считать одним из самых лучших для российской экономики по экономическим показателям: не было кризисов, ковида и спецоперации. Неужели мы вернулись в те «золотые времена», в ту Belle Epoque? И что к этому привело?

Долговая нагрузка на российскую экономику сократилась Фото: © «Татар-информ»

Главная причина – в санкциях

Снижение внешнего долга объясняется довольно просто: в условиях санкционных ограничений со стороны недружественных государств занять за рубежом стало очень и очень непросто. Кроме того, санкции существенно осложнили элементарные банковские расчеты, проводимые даже с дружественными странами, например с Китаем.

При этом Россия продолжила аккуратно и своевременно расплачиваться по своим обязательствам. Так, например, были планово погашены внешние займы, срок которых заканчивался. При этом не производились новые заимствования.

Простыми словами, если принять уровень внешнего долга за уровень воды в бассейне, то если в бассейн не заливать новую воду, а продолжать слив, то, естественно, уровень воды в бассейне существенно снизится.

Санкции существенно осложнили элементарные банковские расчеты, проводимые даже с дружественными странами Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Достоинства низкого внешнего долга

Прежде всего, низкий внешний долг повышает устойчивость российской экономики к внешним воздействиям. В условиях ослабления рубля, которые мы наблюдаем в последнее время, снижение внешнего долга – это своего рода лекарство: чем ниже курс рубля, тем дороже долг в иностранной валюте. И если этот долг сокращается, то негативное влияние низкого курса рубля сокращается. И не будет влияния внешних финансовых кризисов на российскую экономику, как, например, азиатский финансовый кризис. В 1989 году при высоком уровне внешнего долга страны он привел Россию не только к падению рубля, но и к дефолту. Теперь этой зависимости нет.

Кроме того, низкий уровень долговой нагрузки, может, хорош тем, что страна привлекательна для инвесторов и имеет возможность резко нарастить долг для реализации крупных инвестиционных проектов. Правда, при этом приходится рассчитывать на инвесторов, прежде всего из дружественных стран.

Сегодня мы вошли в ситуацию, когда мы начинаем жить на «свои» деньги Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Недостатки низкого внешнего долга

Казалось бы, какие недостатки у низкого внешнего долга могут быть? Но они есть: если страна мало занимает, это существенно ограничивает ее развитие. Тем более что зарубежные займы существенно ниже по стоимости – сравните их процентные ставки с нашими двухзначными. Нельзя полноценно развиваться, варясь в собственном соку. Финансисты говорят, что те, кто в состоянии оплачивать свои долги и занимают по низким ставкам, развиваются гораздо успешнее, чем те, кто развивается «на свои».

Так что, увы, сегодняшнюю ситуацию трудно называть Belle Epoque, ведь в 2007 году был весьма высокий приток зарубежных заимствований. Сравните: ВВП России по итогам 2007 года вырос на 8,1%, а рост по итогам 2023 года составил 3,6%. Кстати, это палка о двух концах – открытая для зарубежных игроков экономика не только быстрее растет, но и быстрее падает, если иностранные кредиторы начнут выводить свои деньги.

Как объявил ранее Антон Силуанов, госдолг России будет постепенно расти в течение ближайших трех лет и достигнет 29,94 трлн рублей к 2026 году Фото: kremlin.ru

Будем жить «на свои»

Сегодня мы вошли в ситуацию, когда мы начинаем жить на «свои» деньги. Основным источником финансирования бюджетных расходов являются собственные доходы бюджета, а также при необходимости средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). В свою очередь, основными источниками доходов российского бюджета являются не нефтегазовые доходы. Внутренних средств вполне достаточно. Это показывает, например, тот факт, что дефицит бюджета в 2023 году оказался ниже прогнозируемого.

Как объявил ранее глава Минфина Антон Силуанов, государственный долг России будет постепенно расти в течение ближайших трех лет и достигнет 29,94 трлн рублей к 2026 году. Для привлечения средств будут также в основном использоваться внутренние займы, которые составят 81,6% от общей суммы задолженности.

То есть вся страна будет занимать, по сути, сама у себя. Правда, это плохо при нынешних высоких процентных рублевых ставках, но их обещают снизить по мере обуздания инфляции.

Весь госдолг России в настоящий момент (то есть внутренние и внешние займы) составляет 17% от ВВП. Это приемлемый уровень, в отличие от других мировых держав. Он является безопасным, сообщил глава Правительства РФ Михаил Мишустин.

Наши пропагандисты любят говорить как о самом высоком госдолге в мире о госдолге США. Так вот, уровень госдолга (соотношение госдолга к ВВП) составляет по итогам 2022 года 133%. Сравните это с нашими 17%. Но мы-то живем «на свои» честно. А они – «на чужие», и рано или поздно им это аукнется.

Фото на анонсе: duma.gov.ru