«Будем возрождать»: бойцы СВО проводят для школьников патриотические игры

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске прошла военно-патриотическая игра «Зарница», организованная по инициативе депутата Государственной Думы РФ Айдара Метшина при поддержке «Боевого братства», участников специальной военной операции, добровольцев Донбасса и волонтеров.

В игре приняли участие десяти команд образовательных учреждений города и района. Участники преодолевали полосу препятствий, спасали раненого, метали учебные гранаты.

Одиночный выстрел из автомата был сигналом, что можно отправляться на покорение полосы препятствий.

Команда из семи человек в экипировке и с оружием в руках должна была пройти дистанцию максимально быстро. Но не все так просто. Инструкторы на протяжении всей трассы старались создать впечатление, что речь идет о реальном бое.

«Идея взята из нашего детства. Мы воспитывались по патриотическим направлениям, поэтому решили возродить. В начале этого года уже проводили первые мероприятия. И на сегодняшний день при поддержке Айдара Метшина мы проводим мероприятие не для одной школы, как это было, а для десяти. Сегодня в первый раз участвует женская команда», — рассказал председатель «Союза добровольцев Донбасса» Нижнекамска и Нижнекамского района Игорь Фильчегов.

Девочки из 14-го лицея на равных соревновались с мальчиками. В каждом виде соревнований они старались не отставить от своих соперников.

«Нужно пробовать себя в чем-то новом, хотя для нас это не новое, но всё же. Хотим посмотреть, как у нас будет выполнена командная работа. Для нас это не новшество, мы готовы ко всему. Всегда готовы», — сказали ученицы Карина Чуписова и Ралина Шигапова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Каждой команде по итогам прохождения полосы препятствий был вручен диплом. А еще участников «Зарницы» накормили кашей из полевой кухни.

Участвуя в этом соревновании, ребята продемонстрировали командный дух, выдержку и стремление к победе.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Военный комиссар Нижнекамска и Нижнекамского района Газинур Ситдиков отметил, что в дальнейшем традиция проведения «Зарницы» будет возрождаться.

«Всё больше будет привлекаться детей. Это очень важно для будущего России — то, что сегодня „Боевое братство“ подключается, руководство города, наши депутаты проводят такую работу», — сказал военком.

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Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.