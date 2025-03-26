«Будем уважать подвиг предков»: в России пройдут масштабные мероприятия к 80-летию Победы

В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в России запускается масштабный проект по сохранению исторической памяти и воспитанию патриотизма среди молодежи. Проект направлен на то, чтобы молодежь уважала подвиг предков, противостояла искажению истории и росла с чувством гражданской ответственности.

Федеральный просветительский марафон «Знание.Первые», который стартует 28 апреля, предоставит молодежи уникальную возможность пообщаться с ветеранами, Героями России, участниками специальной военной операции, военными корреспондентами, руководителями крупнейших компаний, деятелями культуры, учеными и общественными деятелями. В этом году площадки марафона откроются в 89 регионах России. Ключевой темой станет история Великой Отечественной войны и важность сохранения памяти о подвиге народа.

До 9 мая губернаторы регионов проведут познавательные экскурсии для молодежи по знаковым местам, связанным с событиями Великой Отечественной войны. Участниками станут школьники, студенты колледжей и вузов в возрасте от 14 до 25 лет. Регионы самостоятельно разработают маршруты, включающие мемориалы, музеи и другие исторические объекты.

С 26 марта по 9 мая пройдет серия просветительских мероприятий, направленных на укрепление национального единства, сохранение исторической памяти и воспитание патриотизма. Акция объединит молодежь, участников СВО и членов их семей.

Кроме того, для молодежи организуют интеллектуальные состязания, показы исторических фильмов и документальных хроник о Великой Отечественной войне.

Проект поможет сформировать у молодежи уважительное отношение к подвигу предков, укрепит интерес к изучению истории и усилит межпоколенческие связи.

За восемь предыдущих марафонов участниками стали более 100 тысяч человек. Выступления проводили более 1 110 выдающихся лекторов, включая Президента России Владимира Путина, Председателя Правительства Михаила Мишустина, деятелей культуры, науки и спорта.