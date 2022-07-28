«Будем супермобильными, экономика вырастет»: Фарит Ханифов о планах дорожного развития РТ

Развитие дорожной инфраструктуры Татарстана в ближайшие годы приведет к значительному повышению мобильности жителей и взрывному росту экономики региона. Об этом в онлайн-эфире заявил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

Он отметил, что в 2022 году темпы реализации дорожных программ демонстрируют уверенную стабильную динамику. Ассигнования на это направление исчисляются десятками миллиардов рублей. Всё это позволит преобразить республику, сделав ее настоящим транспортным хабом и придав импульс развитию местной экономики.

«Лучше всего ситуацию здесь описывают слова Президента РТ Рустама Минниханова: если запланированные объекты будут построены, то у нас будет совсем другая республика», — подчеркнул Ханифов.

Он отметил важный аспект, связанный с развитием дорожной инфраструктуры, — мобильность людей. Ее повышение приводит к позитивным изменениям в экономической сфере.

«Мы с вами очень привыкли к мобильности. А после 2024 года (когда произойдет реализация запланированных дорожных объектов — прим. Т-и) мы наверняка будем супермобильными. Это стратегические объекты России, Татарстана, они повлекут взрывной рост экономики. Поэтому ждем с нетерпением завершения работ», — резюмировал Фарит Ханифов.