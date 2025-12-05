«Будем стоять до Победы»: мензелинка организовала мини-цех на дому для помощи СВО

Жительница Мензелинского района Марина Захарова в обычные дни работает контролером на литейном заводе. Но после смены и в выходные ее жизнь наполняется другим смыслом. Уже два года волонтерская работа стала для нее не просто увлечением, а необходимой частью собственной жизни. На СВО служит ее двоюродный племянник, сегодня он проходит реабилитацию после ранения в ноги.

«Как я пришла в волонтерство? Знакомая попросила помочь, так я осталась», – вспоминает Марина.

Она входит в число активных участниц группы «Планета добра» – сообщества, которое объединяет более ста неравнодушных мензелинцев. Каждый нашел свое дело: кто плетет маскировочные сети, кто готовит сладкую пастилу и угощения, а Марина вместе с товарищами делает сухие супы для участников СВО.

В выходные кухня Марины превращается в небольшой цех. С вечера или рано утром в духовку отправляется картофель – главный ингредиент всех супов.

«Раньше я варила картошку на плите в девятилитровом ведре. В день я варю по три таких ведра. Теперь приспособилась готовить в духовке. Там он получается сухим, что удобнее для дальнейшей сушки», – делится она опытом.

Овощи – картофель и морковь – привозят жители сельских поселений, хранятся они в подвале. После варки Марина остужает картофель, очищает его и натирает. Затем наступает самый длительный этап – сушка. Подготовленные овощи отправляются в аппарат на десять поддонов, который подарили ее одноклассники (выпуск 1995 года СОШ № 3). Сушилка работает почти круглосуточно. Готовые ингредиенты Марина передает другим активистам, где их фасуют в наборы.

В этом труде она не одна. Буквально вся семья включена в общее дело. Главная помощница – дочь Софья, ученица 8 класса СОШ № 1.

«Мы вместе поднимаем овощи на третий этаж, моем. Ее даже просить не надо, мы все делаем вместе», – с гордостью говорит Марина. Присоединяются и ее близкие: сестра Оксана Тимерханова из реабилитационного центра «Умырзая» шьет нательное белье, делает сухой душ, чайные наборы. Всегда рядом и мама.

Сила Марининой натуры проявляется не только в волонтерстве. Более 25 лет водительского стажа – и за это время она объездила всю республику и соседние регионы от Екатеринбурга до Тулы.

Особое удивление вызывает другое: она сама выкопала на своем участке в поселке им. Воровского скважину глубиной в тридцать метров. Сама строит хозяйственные постройки, сама работает в огороде.

«Я все лето на огороде. Все сама строю, никого не нанимаю. Слава Богу, папа не отказывает. Всему учусь в интернете», – говорит она все с той же лучистой улыбкой.

Открытость и внутренняя мягкость соединяются в ней с удивительным упорством и трудолюбием. Марина – человек, который не отступает, и хозяйка, умеющая радовать близких.

Группа «Планета добра» отправляет бойцам разные супы: лапшу, гороховый, гречневый, борщ, рассольник, куриный с грибами и мясом. «Каждый такой паек – это глоток дома, частичка заботы», – говорят женщины.

Марина добавляет: «Я счастливая женщина. У меня есть любимая работа, семья, которая во всем поддерживает, друзья-волонтеры, с которыми мы стали как одно целое. Единственное – я хочу, чтобы настал мир. Чтобы наши ребята вернулись домой. Мы, волонтеры, своим трудом приближаем Победу».

За свой вклад она отмечена благодарственными письмами от главы района и командования воинских частей. Но самой высокой наградой считает слова самих бойцов.

«Приятно, когда твой труд ценят. Еще приятнее, когда наши ребята с фронта говорят слова благодарности за супы, сети, сладости. Это значит, что мы идем по верному пути. И пока наша помощь нужна, мы будем стоять до Победы», – отметила активистка.

Марина Захарова призывает земляков не оставаться в стороне. «Помощь нужна любая: варить, чистить, сушить, плести сети. Главное, чтобы было время и желание», – убеждена она.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Материал подготовлен при участии Ильсеяр Хаертдиновой.