«Будем стараться облегчить их быт»: жительницы Мамадышского района испекли 50 кг чак-чака

Фото: Ландыш Бабаниязова

Жители деревни Уразбахтино Мамадышского района приготовили чак-чак для отправки в зону специальной военной операции. Общими усилиями женщины подготовили почти 150 упаковок национального лакомства — это 50 кг чак-чака.

Местные жительницы собрались в сельском Доме культуры. Библиотекарь Альфинур Хангараева выступила организатором благого дела.

Фото: Ландыш Бабаниязова

Глава Уразбахтинского сельского поселения Рустам Шайхутдинов передал огромную благодарность всем неравнодушным за участие в этой акции.

«Мы уже много раз проводили подобного рода мероприятия. Все, что приготовили сельчане для участников на СВО, мы передали в пункт сбора гуманитарной помощи, — говорит он. – Желаем, чтобы все наши земляки вернулись из зоны СВО живыми, здоровыми к своим родным и близким. А мы и дальше будем помогать и стараться облегчить их быт».

Фото: Ландыш Бабаниязова

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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