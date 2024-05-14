«Будем развивать то, что есть»: Прошло заседание Ассоциации региональных академий наук

В Академии наук РТ прошло расширенное заседание Ассоциации региональных академий наук. В рамках встречи директора институтов АН РТ отчитались о своей работе и результатах взаимодействия с научными центрами регионов-коллег, а также рассказали о своих ожиданиях от будущей работы.

«Любая встреча ученых – крайне важная встреча. Для ученых — это возможность увидеть и услышать коллег из регионов. Мы сейчас говорим о четырех регионах, формирующих региональную повестку», – рассказала заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Четыре региональные академии представили президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов, президент Академии наук Республики Башкортостан Камиль Рамазанов, президент Академии наук Чеченской Республики Джамбулат Умаров, президент Академии наук Республики Саха Леонид Владимиров.

Слева направо: К. Рамазанов, Д. Умаров, Р. Минниханов, Л. Фазлеева Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Со стороны Рамазанова был сделан акцент на энциклопедистике и гуманитарных вопросах. Леонид Владимиров затронул вопросы изучения криотехнологий – холод не проблема, а возможное решение. Джамбулат Умаров в своем выступлении подчеркнул низкий уровень научно-технической базы Чеченской Республики и проявил надежду на её развитие в ходе регионального сотрудничества.

«Мы будем решать те задачи, которые поставлены. Мы не будем открывать институты и создавать лаборатории. То, что есть, мы будем развивать. На остальное – уже не те ресурсы», – прояснил Рифкат Минниханов.

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Соглашение о создании Ассоциации было подписано президентами четырех региональных академий наук 8 декабря 2023 года в республике Саха. Цель Ассоциации – объединить усилия ученых для решения общих проблем научного развития общества, координации деятельности и реализации совместных научных проектов в сфере научных исследований, согласования научной политики академий наук, поддержки наиболее перспективных направлений научных исследований.

Напомним, что неделю назад Президентом РФ были определены цели национального развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года. В их числе технологическое лидерство и цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.