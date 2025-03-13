«Будем рассказывать татарские истории на русском»: режиссер Ягафаров о кино

В «Татмедиа» прошла пресс-конференция, посвященная будущему татарского кинематографа. Мероприятие собрало представителей творческой индустрии, кинорежиссеров и членов Союза кинематографистов РТ, где обсуждались перспективы и планы развития киноискусства в регионе.

Главной темой встречи стал вопрос внедрения татарского кино в российское кинопространство. Председатель Союза кинематографистов РТ, известный кинорежиссер Илдар Ягафаров, отметил значимость этой задачи.

«Профессиональный кинематограф в Татарстане есть! Наша основная цель в этом году – распространение информации о нашей деятельности. Мы хотим донести до широкой аудитории, что в Татарстане профессионально производится качественное кино», – сказал он.

По его мнению, наступило время переходить с татарскими историями на русский язык.

«Это очень важно, потому что зайти в большой российский прокат с национальным языком очень сложно. Сейчас наше кино должно зайти в кинозалы», - заявил Ягафаров.

16 марта 2025 года Союз кинематографистов РТ отмечает свой день рождения – 45 лет. Объединение появилось в 1981 году и изначально образовалось как Татарстанское отделение глобального Союза Кинематографистов. Общероссийское объединение насчитывает более 5 тыс. членов и более 80 реготделений.

Подробностями о работе с талантливой молодежью поделился кинодраматург, заслуженный деятель искусств РТ, лауреат премий имени Туфана Миннулина за заслуги в области драматургии и имени Марселя Салимжанова за достижения в культуре Мансур Гилязов.

«В Союз кинематографистов входят все цеха кинематографического процесса – это режиссеры, операторы, художники, композиторы, актеры и продюсеры. Важно отметить, что очень многие молодые люди, занимающиеся разными видами деятельности, часто пишут сценарии и не знают куда с ними пойти. Союз восполняет эту нишу, любой автор всегда может прислать свой сценарий в союз, он будет прочитан и рассмотрен. Я считаю, это очень большие перспективы для начинающих авторов. Мы бы очень хотели, чтобы как можно быстрее у нас в республике появился профессиональный конкурс для сценаристов» - объяснил он

Участники пресс-конференции поделились своими мнениями о том, как татарское кино может занять более устойчивое место в российском культурном контексте. Они отмечали, что важно создать платформы для распространения татарского кино и наладить сотрудничество с федеральными телеканалами и производственными компаниями.

«Мы хотим идти по стопам мирового кино. Конечно, в кино должны быть звезды! Пока что своих звезд мы вырастили не так много, но мы стремимся к этому. Татарстан – интересный, богатый и уникальный регион. На фоне спорта театра, живописи и музыки не хватает кинематографа, к сожалению. Это очень важный вопрос, мы тщательно идем к его решению, расширению. Мы не за себя боремся, мы боремся за ближайшие 25-30 лет вперед, ведь сейчас и можем снимать, а вот что будет дальше - большой вопрос. Наша задача сейчас – передать эстафету следующему поколению – чтобы оно работало уже в профессиональной среде кинематографа», - разъяснил Ягафаров

Союз кинематографистов Татарстана был создан в 1981 году. Первым секретарем правления стал директор Казанской студии кинохроники, заслуженный работник культуры ТАССР Игорь Алексеев, оргсекретарем стал лауреат Республиканской премии журналистов им. X. Ямашева, кавалер ордена «Знак Почета», кинодраматург Эдуард Гущин (до 1991 года). В мае 1990 года в Москве Союз кинематографистов ТАССР был признан равным среди всех творческих киноорганизаций СССР наряду с Союзными республиками страны.