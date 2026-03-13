«Будем рады!»: Марат Фаляхов пригласил главу Росприроднадзора на открытие БОС

Эффективность очистки стоков Нижнекамска увеличится вдвое, в городе процветает экологическое просвещение, на подходе проект термолиза мощностью до 10 тыс. тонн пластика. На совещании Волжско-Камского управления Росприроднадзора гендиректор нижнекамского предприятия СИБУРа Марат Фаляхов представил результаты экологической программы в Татарстане.





От стройплощадки к эталонному производству

Генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов сегодня на совещании Волжско-Камского управления Росприроднадзора в Иннополисе напомнил руководителю Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлане Радионовой, как в феврале 2022 года она посещала стройплощадку нового олефинового комплекса. Тогда прозвучало обещание, что этот проект станет эталоном применения наилучших доступных технологий в экологии.

«Мы реализовали этот флагманский проект в полном объеме в условиях серьезных вызовов, это потребовало освоения новых технологий и компетенций, значительных ресурсов. Это результат наших совместных усилий, поддержки региональных властей и управления Росприроднадзора. Благодаря взаимодействию и профессиональной поддержке ведомства мы получили экологическое заключение о соответствии объекта проектной документации нового этиленового комплекса, не отступая от графиков реализации проекта», – подчеркнул Фаляхов.

На объектах нового олефинового комплекса совместно с Центром лабораторного анализа и технических измерений по РТ (ЦЛАТИ) была проведена предварительная оценка воздействия на окружающую среду и получены комплексные экологические разрешения еще до начала эксплуатации.

«На примере этого проекта мы смогли сформировать стандарт по взаимодействию с регулятором, и теперь будем его тиражировать на новые инвестиционные проекты для достижения необходимых параметров экологичности», – заметил Марат Фаляхов.

Среди ключевых экологических решений нового комплекса – бездымные факелы закрытого типа (первый такой факел заработал на производстве гексена), замкнутый водооборот с локальными очистными сооружениями, возвращающими очищенные стоки в производство. Эффект – сбережение 3 млн куб. м воды.

Приглашение на ключевое экособытие 2026 года

В феврале 2022 года СИБУР и Росприроднадзор подписали соглашение о взаимодействии, которое включает девять ключевых проектов. Общий портфель инвестиций превысил 13 млрд рублей – вдвое больше первоначально согласованной суммы. Большая часть инициатив уже реализованы, три оставшихся будут завершены до конца 2026 года.

Крупнейшие проекты были связаны с «историческим наследием» СИБУРа. Это рекультивация илонакопителей в районе села Борок и реконструкция полигона захоронения отходов.

Илонакопители были выведены из эксплуатации еще в 2005 году и долгие годы вызывали жалобы жителей на запахи и загрязнение грунтовых вод. Сегодня на площади 50,2 га высажены 133 тыс. сосен и 57 тыс. берез – это место стало рекреационной зоной, где гуляют мамы с колясками. Полигон функционировал с 1982 года. Благодаря модернизации исключено влияние на грунтовые воды, срок службы полигона продлен на 7 лет. При этом за счет роста утилизации объем захоронения последовательно снижается. «Эти объекты были болью для жителей города, а жалобы на них доходили до приемной президента нашей страны. Сегодня мы констатируем, что эта работа совместно с поддержкой регулирующих органов завершена», – отметил Марат Фаляхов.

Главный объект, который будет завершен в 2026 году, – реконструкция биологических очистных сооружений (БОС). Очистные – ровесники Нижнекамска – были введены в 1966 году и очищают 20% городских стоков и 80% стоков промзоны Нижнекамска. После модернизации эффективность очистки увеличится вдвое, антропогенная нагрузка на Каму снизится на 426 тонн нормируемых веществ в год.

«Светлана Геннадьевна, будем рады приветствовать вас на предстоящем торжественном открытии, это будет ключевая инфраструктура как для промышленности, так и для города», – обратился Фаляхов к главе Росприроднадзора.

Как новые экологические технологии конвертировались в доверие людей

Косвенным, но самым показательным результатом Фаляхов назвал динамику жалоб населения на качество воздуха в Нижнекамске. В 2018 году их было 583, в 2025-м – всего 4. Снижение в 145 раз.

«За счет планомерной работы показываем снижение до 45% по направлениям «воздух», «вода» и «твердые бытовые отходы» относительно установленных требований. Эти результаты – не быстрый успех, а итог системной работы нашей команды и Росприроднадзора. Это процесс, который не заканчивается выполнением обязательств в рамках соглашения», – подчеркнул руководитель предприятия.

Новый прорабатываемый проект СИБУРа в Татарстане – проект установки термолиза смешанного пластикового сырья мощностью до 10 тыс. тонн в год. Ключевой процесс в установке – пиролиз, то есть термическое разложение полимеров в бескислородной среде. Полимерные цепи расщепляются на более простые углеводородные молекулы и фракции, которые впоследствии смогут стать частично либо полностью вторичным сырьем для синтеза полимеров. Термолиз позволит вовлекать пластиковые отходы в цикл переработки, снижая потребность в первичных ресурсах и уменьшая экологический след.

«Реализация этого проекта позволит возвращать в производство 10 тыс. тонн смешанных отходов пластика в качестве перерабатываемого сырья», – добавил Марат Фаляхов.

При реализации инвестпроектов особое внимание уделяется оснащению пробоотборными устройствами – этот вопрос решается с привлечением экспертизы ЦЛАТИ уже на этапе проектирования.

Экология – дело каждого: просвещение и вовлечение

Отдельный блок выступления был посвящен экологическому просвещению.

«Светлана Геннадьевна, вы неоднократно транслировали идею, что экология – дело каждого, что просвещение – это едва ли не единственная возможность кардинально исправить ситуацию в экологии, – напомнил Фаляхов. – Мы полностью разделяем такой подход. Поэтому многие инициативы СИБУРа в сфере экологии направлены на формирование в городе устойчивой экологической культуры, вовлечение жителей и сотрудников в эковолонтерство и практические природоохранные проекты».

За четыре года в Нижнекамске было высажено более 3 тыс. деревьев и кустарников, создан первый в городе сирингарий. Программа зарыбления позволила выпустить 800 тыс. мальков стерляди, цель – 1 млн. В рамках совместной работы с Росприроднадзором «Нижнекамскнефтехим» исполнил желания 27 юных жителей Татарстана – участников проекта «Шар желаний». Компания регулярно привлекает сотрудников к участию в премии «Экология – дело каждого», подчеркивая важность воспитания экологически сознательного поколения.

Много внимания компания уделяет внедрению философии рециклинга в повседневную жизнь. СИБУР создает сеть «Экодомов» – центров, объединяющих пункт приема вторсырья, образовательное пространство и интерактивные мастерские. В ноябре 2025 года в Нижнекамске открылся первый в Татарстане и девятый в стране «Экодом».

В завершение он поблагодарил руководство Росприроднадзора и Правительство Татарстана за постоянное внимание и личное участие в реализации ключевых инициатив, подтвердив готовность компании и дальше вкладывать средства, опыт и экспертизу в создание стандарта «чистого» производства.

Фотографии предоставлены пресс-службой НКНХ